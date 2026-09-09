قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء.. صور
بعد العودة لـ VAR.. إلغاء هدف الأهلي الثاني أمام المقاولون بسبب التسلل
تجاوز الـ 51 جنيها.. سعر صرف الدولار الآن في مصر
نقيب الفلاحين: معظم الفلاحين بيخسروا .. والزراعة وحدها لم تعد تكفي
زيزو يتعادل للأهلي أمام المقاولون
بعد تكريمها .. عمرو أديب يُوجّه رسالة بشأن مديرة مدرسة القليوبية: «عايزين مدارس آدمية»
رئيس الوزراء : القاهرة تفتح أبوابها وقلوبها لشباب إفريقيا
أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
«القدر بيعمي البصر والناس مش بتسيب حد في حاله».. فيفي عبده: أنا محسودة
أستاذ علوم سياسية: القرار البريطاني بحظر بضائع المستوطنات فشل دبلوماسي لحكومة نتنياهو
الداخلية تنفي ادعاءات سيدة بإزالة الأشجار المقابلة لشقتها في مدينة بدر
بالأسماء.. إصابة 24 شخصا في تصادم ميني باص وسيارة نقل بمدخل سملاء في مطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تقسيم إدارة إطسا التعليمية يفتح الباب لخدمات أسرع ومدارس أفضل

مصطفى البنا
مصطفى البنا

أعلن النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، صدور الموافقة الرسمية على تقسيم إدارة إطسا التعليمية إلى إدارتين مستقلتين، هما «إدارة إطسا» و«إدارة إطسا غرب»، في خطوة تستهدف تطوير مستوى الخدمات التعليمية وتخفيف الأعباء عن المعلمين وأولياء الأمور بمركز إطسا.

استجابة لمطالب الأهالي وتحركات برلمانية

وأوضح البنا أن القرار جاء عقب تحركات برلمانية واستجابة للمطالب المتكررة من أهالي المركز، في ظل الاتساع الجغرافي والكثافة السكانية للقرى التابعة لإطسا، وهو ما كان يفرض ضغوطًا كبيرة على الإدارة التعليمية القائمة ويؤثر على سرعة إنجاز المعاملات.

وأكد أن إنشاء إدارة تعليمية جديدة من شأنه توزيع الأعباء وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة في التعامل مع احتياجات المدارس والعاملين وأولياء الأمور.

إنهاء التكدس وتسريع الخدمات

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التقسيم الجديد سيسهم في تقليل التكدس داخل مقار تقديم الخدمات، وتسهيل إنهاء الإجراءات والمعاملات الإدارية، فضلًا عن تقريب الخدمة من المواطنين في القرى والمناطق التابعة لكل إدارة.

ولفت إلى أن القرار لا يقتصر أثره على الجانب الإداري، وإنما يمتد إلى دعم انتظام العملية التعليمية وتحسين مستوى المتابعة داخل المدارس.

متابعة ميدانية أكثر فاعلية للمدارس

وأكد البنا أن تقسيم الإدارة التعليمية سيساعد لجان التفتيش والمتابعة على تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس، ورصد المشكلات بصورة أسرع، والتعامل معها في توقيت مناسب، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية.

خطوة نحو لامركزية الخدمات

وشدد النائب مصطفى البنا على أن تقسيم إدارة إطسا التعليمية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز لامركزية الخدمات التعليمية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يتوافق مع توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن الهدف الأساسي من القرار هو تلبية احتياجات أبناء إطسا وقراها، وتقديم خدمات تعليمية وإدارية أكثر سرعة ومرونة وكفاءة.

مجلس النواب إدارة إطسا تحركات برلمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

فتوح

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

افشة

كان بيلعب على الواقف.. ماذا قال محمد صلاح عن إمام عاشور؟

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف السابق

مختار جمعة: علاج المريض لا يتوقف عند الدواء.. وجبر خاطره يزكي العمل

رسالة مؤثرة من أمين الفتوى لمسنة

رسالة مؤثرة من أمين الفتوى لمسنة تطلب رؤية ابنها المسافر منذ 20 عاما

الصف الأول الإبتدائي الأزهري

رابط نتيجة الأزهر للمرحلة الثانية من التنسيق الإلكتروني للقبول بالمستوى الأول لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

بالصور

روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء.. صور

روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء
روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء
روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء

أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

ماذا يحدث لطفلك عند تناول العسل فى الصباح؟

ماذا يحدث لطفلك عند تناول العسل فى الصباح؟
ماذا يحدث لطفلك عند تناول العسل فى الصباح؟
ماذا يحدث لطفلك عند تناول العسل فى الصباح؟

ماسك البيض والزبادي لتجديد شباب البشرة

ماسك البيض والزبادى لتجديد شباب البشرة
ماسك البيض والزبادى لتجديد شباب البشرة
ماسك البيض والزبادى لتجديد شباب البشرة

فيديو

جزء من الفيديو

سيدة تستغيث داخل وحدة صحية بالإسكندرية ومديرة المكان: «ممنوع التصوير»

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد