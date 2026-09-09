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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يواصل لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بما يسهم فى دعم جهود التنمية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 وذلك في ظل النهج الذى يتم تطبيقه فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحقيق التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

لقاء مع أعضاء الهيئة البرلمانية
وفى هذا الإطار، عقد محافظ أسوان لقاء مع عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وهم النائب جابر أبو خليل ، والنائب مدحت الركابى ، والنائب أحمد القهمورى ، والنائب محمد أبو الخير، والنائب مصطفى جابر عوض ، حيث تناول اللقاء عدداً من القضايا والموضوعات المرتبطة باحتياجات المواطنين بمختلف المناطق والأحياء السكنية داخل القرى بالمراكز والمدن .

بحث المطالب الجماهيرية وتعزيز التنسيق


وتطرق اللقاء إلى متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبحث آليات التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء الهيئة البرلمانية، للتعامل مع المطالب الجماهيرية ووضع الحلول المناسبة لها وفقاً للإمكانات المتاحة والأطر القانونية المنظمة، بما يساهم فى سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.


تواصل محافظة أسوان لقاءاتها مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لتعزيز التنسيق والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والهيئة البرلمانية ، والإستجابة لمطالب المواطنين ودعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات بمختلف أنحاء المحافظة .

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