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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريستيانو رونالدو يقود هجوم النصر أمام أبها في الدوري السعودي

النصر السعودي
النصر السعودي
حسن العمدة

أعلن الجهاز الفني لنادي النصر التشكيل الأساسي للفريق استعدادًا لمواجهة أبها، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2026-2027.

وتقام المباراة على ملعب الأول بارك معقل النصر، وتنطلق في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويأتي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس تشكيل النصر، إلى جانب السنغالي ساديو ماني وعبدالله الحمدان في الخط الهجومي.

تشكيل النصر أمام أبها:

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، إنيجو مارتينيز، سعد الناصر.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، أنجيلو جابرييل، سامو كوستا.

خط الهجوم: ساديو ماني، عبدالله الحمدان، كريستيانو رونالدو.

النصر أبها الدوري السعودي للمحترفين الدوري السعودي

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