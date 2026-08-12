حارس ميلان يقترب من النصر السعودي

كشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، الإيطالية أن نادي النصر السعودي بات أحد الخيارات القوية أمام الفرنسي مايك ماينان، حارس مرمى ميلان الإيطالي، في ظل حالة من عدم الرضا يعيشها اللاعب تجاه بعض التطورات الأخيرة داخل النادي، بالتزامن مع ظهور اسم النصر السعودي كأحد الخيارات المحتملة لمستقبله.

وذكرت الصحيفة أن من ضمن التحفظات التى شغلت بال الحارس رحيل المدرب ماسيميليانو أليجري، إلى جانب التغييرات التي طرأت على الجهاز التدريبي المسؤول عن حراس المرمى، وهو ما أعاد فتح ملف مستقبل الحارس الفرنسي.

ومن المنتظر أن يعقد ماينان اجتماعًا مع مسؤولي ميلان، يوم الخميس، لمناقشة وضعه وتحديد موقفه من المرحلة المقبلة، في ظل رغبة النادي في معرفة خططه بشكل واضح قبل اتخاذ أي قرارات مرتبطة بسوق الانتقالات.

وسيبدأ النصر موسمه بالدوري السعودي بمواجهة الفتح، السبت المقبل، في مستهل حملة دفاعه عن لقب دوري روشن السعودي، وبعد 3 أيام يلتقي الدرعية لحساب دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.