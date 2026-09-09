برلماني: التوسع في المساحات الخضراء استثمار مباشر في صحة المواطن وجودة الحياة

أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكليف جميع المحافظات بالعمل على زيادة المسطحات الخضراء والتوسع في زراعة الأشجار.

وقال عبد الحميد في تصريحات خاصة إن التوسع في زراعة الأشجار وإنشاء المساحات الخضراء لم يعد ملفًا تجميليًا، وإنما أصبح ضرورة ترتبط بشكل مباشر بصحة المواطنين وجودة الهواء ومواجهة الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن المدن والمحافظات المصرية تحتاج إلى رؤية متكاملة تستهدف زيادة الرقعة الخضراء والاستفادة من كل المساحات القابلة للتشجير.

تحقيق عدالة بيئية

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن توجيه رئيس الوزراء بتعميم هذا النهج على جميع المحافظات يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة بيئية، بحيث يستفيد المواطن في مختلف المناطق من بيئة أكثر نظافة واستدامة، مطالبًا بأهمية وضع خطط تنفيذية واضحة للتشجير تتناسب مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها.

وأشار إلى أن نجاح هذه الجهود يتطلب الحفاظ على الأشجار القائمة بالتوازي مع زراعة أشجار جديدة، إلى جانب وضع آليات مستمرة للري والصيانة والمتابعة، والاستعانة بالمتخصصين لاختيار الأنواع الملائمة للظروف المناخية والبيئية لكل منطقة.

وشدد النائب تامر عبد الحميد على أن الاستثمار في المساحات الخضراء هو استثمار في الإنسان ومستقبل الأجيال المقبلة، مؤكدًا دعمه لكل الإجراءات التي تستهدف تحويل المدن المصرية إلى مجتمعات أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.