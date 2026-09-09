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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الإيجار القديم 2027.. من الفئات الملزمة بإخلاء وتسليم الوحدات المؤجرة؟

الإيجار القديم
الإيجار القديم
محمد الشعراوي

مع  اقتراب عام 2027، يترقب عدد كبير من المستأجرين وأصحاب العقارات موعد انتهاء عقود الإيجار القديم.

ويشهد 2027 انتهاء المدة القانونية المحددة لبعض الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022.

ولا يعني ذلك أن جميع وحدات الإيجار القديم السكنية ستنتهي عقودها خلال عام 2027، إذ يرتبط تطبيق القانون المشار إليه بفئة محددة من الوحدات المؤجرة، وهو ما يستدعي التعرف على الحالات التي يشملها القانون والموعد المحدد للإخلاء.

من تنطبق عليهم أحكام الإخلاء في 2027؟

حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 الفئات التي تخضع لأحكامه، حيث ينظم أوضاع الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وليس جميع وحدات الإيجار القديم.

وبموجب القانون، تم منح المستأجرين الخاضعين لأحكامه فترة انتقالية مدتها 5 سنوات من تاريخ بدء العمل به، على أن يتم بعدها إخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

ما موعد انتهاء مدة الإيجار؟

بدأ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2022 بعد التصديق عليه ودخوله حيز التنفيذ، وبالتالي فإن المدة الانتقالية المحددة بخمس سنوات تنتهي خلال عام 2027.

وبعد انتهاء المدة القانونية، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء العين وتسليمها إلى المالك، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق آخر بين الطرفين.

ما المقصود بالأشخاص الاعتبارية؟

يشمل مصطلح «الأشخاص الاعتبارية» عددًا من الجهات والكيانات التي يمكن أن تكون مستأجرة لعقارات بنظام الإيجار القديم، ومن أبرزها الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات، إلى جانب الوزارات والهيئات العامة وغيرها من الجهات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

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