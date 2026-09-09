أخبار التكنولوجيا.. وداعاً لأزمة الشحن..كيف تجعل بطارية هاتفك تدوم 24 ساعة كاملة؟ وقريباً على ساعة آبل تطبيق "الاستعداد" الجديد كلياً لتتبع اللياقة والتعافي البدني

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



مميزات احترافية.. أفضل هاتف ألعاب في الأسواق 2026

كشف المُسرّب الشهير Digital Chat Station عن تفاصيل جديدة تخص هاتف OnePlus 16 المرتقب، موضحاً أبعاد تقنية "المعالجات ثلاثية النواة" المخصصة للألعاب الإلكترونية التي تطورها شركة OnePlus

وفقاً للتسريب الأخير، تعتمد هذه التقنية على ثلاث رقاقات منفصلة ومخصصة بالكامل لرفع كفاءة الألعاب، وهي:

وداعاً لأزمة الشحن.. كيف تجعل بطارية هاتفك تدوم 24 ساعة كاملة؟

يواجه الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية أزمة نفاد شحن البطارية بسرعة قبل نهاية اليوم، وهو ما يسبب إزعاجاً كبيراً خاصة في أوقات العمل أو السفر. ولتحقيق أقصى استفادة من بطارية هاتفك وضمان استمرارها لأطول فترة ممكنة، يوصي باتباع الإرشادات والخطوات التالية:

قريباً على ساعة آبل.. تطبيق "الاستعداد" الجديد كلياً لتتبع اللياقة والتعافي البدني

أربعة تحسينات رئيسية متوقعة لساعتي آبل Apple Watch Series 12 و Ultra 4 بناءً على تسريبات البرمجيات الحالية

يُظهر نظام watchOS 27 إشارات إلى عائلة جديدة من أجهزة الاستشعار البصرية تُدعى Sunstone4p0، مما يُلمح إلى ترقية قوية ستشهدها ساعات Apple Watch القادمة في هذا المجال.

ووفقًا للبيانات والمؤشرات الحالية، من المتوقع أن يمنح المستشعر الجديد الساعات ميزات متطورة تشمل:

تحسين جودة البيانات الملتقطة وتنقيتها بذكاء.

تقليل التشويش الإلكتروني: خفض التداخلات البرمجية والكهربائية لضمان استقرار الأداء.

دقة استثنائية: تقديم قراءات صحيحة وموثوقة لمعدل ضربات القلب، حتى في حالات ضعف النبض أو حركة المستخدم.

رسمياً في 21 سبتمبر.. فيفو تكشف عن سلسلة وحش التصوير Vivo X500

تستعد شركة فيفو لإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Vivo X500 رسميًا يوم 21 سبتمبر المقبل، في حين لم يُكشف بعد عن موعد الإطلاق العالمي.

ومع اقتراب الحدث المنتظر، بدأت الشركة بتشويق المستخدمين رسميًا عبر الكشف عن أبرز المواصفات الرئيسية للسلسلة، بالتزامن مع تسريبات مكثفة تولت مهمة الكشف عن بقية التفاصيل التقنية.

إليك دليل شامل يلخص أبرز التسريبات والمواصفات لسلسلة هواتف Vivo X500 القادمة.