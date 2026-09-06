بسرعة فائقة ومعالج خارق| فيفو تشعل المنافسة بهاتف جديد.. إليك أهم مواصفاته

تستعد شركة فيفو (Vivo) لإشعال سوق الهواتف الذكية الرائدة قريباً؛ فبالتزامن مع إعلانها المرتقب عن تحديثOriginOS 7 في 16 سبتمبر، تُشير التوقعات إلى إطلاق سلسلة هواتفها المنتظرة Vivo X500، وذلك داخل الأسواق الصينية بعد ذلك بأسبوع واحد.

إلا أنه مع اقتراب موعد الإطلاق، رُصد هاتف رائد جديد غامض عبر منصة Geekbench، ويُعتقد أنه الهاتف الأقوى في السلسلة Vivo X500 Pro Max.

وفقاً للتسريبات، نجح الهاتف في كسر الأرقام القياسية بفضل معالجه الخارق القادم من سلسلة MediaTek Dimensity 9، ليتفوق الهاتف على الهواتف الذكية الأقوى عالمياً لعام 2026، متفوقاً بشكل واضح على الجيل السابق، ليقدم تجربة معالجة فائقة السرعة تواكب ألعاب الرسوميات المعقدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بكفاءة تامة وتوفير طاقة غير مسبوق.

ووفقا لموقع GSMArena، من المتوقع أن يأتي الهاتف مزودا بشاشة "LTPO AMOLED" متطورة بقياس 6.85 بوصة بدقة "2K" وتردد 144 هرتز.

أما عن مواصفات الشحن، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف ببطارية سيليكون كربونية ضخمة تصل سعتها إلى 8000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السلكي فائق السرعة والشحن اللاسلكي.

موعد الإطلاق الرسمي لسلسلة Vivo X500

موعد الإطلاق الرسمي لسلسلة Vivo X500

من جانبها، حددت فيفو من المتوقع خلال الشهر الحالي إزاحة الشركة الستار عن سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة التي تضم طرازات "Vivo X500" و"X500 Pro" و"X500 Pro Max"، وسط توقعات بوصول طراز Pro Max للأسواق العالمية ليكون المنافس الأقوى في فئة التصوير الفوتوغرافي الاحترافي للعام الحالي.