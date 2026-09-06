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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف خطة آبل لإطلاق هاتف iPhone 20 بتصميم زجاجي ثوري في 2027

iPhone 20
iPhone 20
احمد الشريف

كشفت تسريبات صحفية نشرها موقع  نقلاً عن وكالة "بلومبرج" (Bloomberg)، عن تخطيط شركة "آبل" (Apple) لإطلاق هاتف استثنائي احتفالاً بالذكرى العشرين لإطلاق الآيفون في عام 2027، واصفة إياه بأنه سيشهد أضخم تحول هندسي وتصميمي في تاريخ هواتفها منذ إطلاق هاتف "iPhone X" في عام 2017.

تصميم زجاجي كامل يلتف حول الحواف والزوايا

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب جو روسينول استناداً إلى بيانات الصحفي المتخصص مارك جورمان، أن هاتف الذكرى العشرين المرتقب (المعروف مبدئياً باسم iPhone 20) سيتميز بهيكل مصنوع من زجاج منحني يلتف بانسيابية حول كافة زوايا وحواف الجهاز، مع تقليص حواف الشاشة إلى مستويات غير مسبوقة.

ويهدف هذا الابتكار إلى منح الهاتف مظهراً زجاجياً موحداً بالكامل (All-glass appearance) وكأن الشاشة تطفو وتغطي كامل الواجهة الأمامية والجانبية دون فواصل معدنية بارزة.

أكبر عملية إعادة هيكلة 

أشار المصدر إلى تصريحات جورمان التي أكد فيها أن الهاتف الجديد "سيمثل أكبر عملية إعادة تصميم وإصلاح شامل لفئة هواتف iPhone Pro منذ إطلاق iPhone X". 

ويأتي هذا التحول ليعيد للأذهان الثورة البصرية التي قادها هاتف آيفون إكس عام 2017 عندما تخلت آبل لأول مرة عن زر الشاشة الرئيسية ومستشعر بصمة الإصبع، واستبدلته بنظام بصمة الوجه "Face ID" وحواف الشاشة النحيفة، حيث تسعى الشركة في عام 2027 للارتقاء بالتصميم خطوة أبعد عبر دمج التقنيات الحيوية والشاشات الملتفة في قالب زجاجي كامل.

الاحتفال بمرور 20 عاماً على إعلان ستيف جوبز التاريخي

اوضح تقرير موقع  أن إطلاق هاتف iPhone 20 سيتزامن مع مرور عقدين كاملين على إزاحة مؤسس الشركة الراحل ستيف جوبز الستار عن أول هاتف آيفون عام 2007. 

ورغم تأكيد التقارير على استمرار المشروع قيد التطوير الهندسي النشط داخل مختبرات الشركة، إلا أن جورمان لفت إلى أن التحديات التقنية المعقدة المرتبطة بتصنيع زجاج منحني فائق المتانة ومقاوم للصدمات قد تفرض على آبل تقليص بعض الطموحات التصميمية أو مواءمتها قبل دخول خطوط الإنتاج الضخم.

مستقبل التصميم ومكانة الهاتف

ذكر التقرير أن توجه آبل نحو التصميم الزجاجي الكامل يمثل ركيزة استراتيجية لتمييز علامتها التجارية في مواجهة المنافسة الشرسة مع الهواتف القابلة للطي، حيث تسعى لتقديم تحفة هندسية تجمع بين صلابة المواد والشاشات المتقدمة لتخليد الذكرى العشرين لمنتجها الأكثر ربحية في تاريخ التكنولوجيا الحديثة.

آبل iPhone X iPhone

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