Apple TV تضيف 19 فيلماً كلاسيكياً مجاناً للمشتركين

أضافت منصة Apple TV، بشكل مفاجئ، 19 فيلماً سينمائياً إلى كتالوجها، تتضمن أفلاماً كلاسيكية شهيرة مثل E.T. وTitanic وArrival، لتتيح للمشتركين مشاهدتها مجاناً دون دفع رسوم إيجار إضافية، وفقاً لما ذكرته مجلة "لايف هاكر" .

قائمة الأفلام الجديدة تشمل إصدارات من عدة عقود

أوضحت المجلة أن الأفلام المضافة تغطي فترات زمنية مختلفة، بدءاً من الثمانينيات وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وتشمل مجموعة متنوعة من الأنواع والأفلام الشهيرة مثل 21 Jump Street وClueless وBrokeback Mountain وThe Big Lebowski .

وذكرت أن بعضها يُعتبر من الكلاسيكيات التي حظيت بإشادة نقدية، مثل فيلم Arrival الذي نال استحساناً واسعاً .

تفاصيل العرض ومدة التوفر

ذكر التقرير أن هذه الأفلام متاحة الآن للمشاهدة ضمن اشتراك Apple TV، ويمكن للمستخدمين العثور عليها في قسم "الأفلام الرائعة المتاحة الآن على Apple TV" .

وأشارت المجلة إلى أن المدة التي ستبقى فيها هذه الأفلام غير واضحة، مستندة إلى أن آبل سبق أن رخصت أفلاماً بهذه الطريقة في الماضي، لكنها أزالتها من المنصة بعد فترة قصيرة، مما قد يعني أن هذه العروض مؤقتة .

وأضافت أن جميع هذه الأفلام متاحة أيضاً للإيجار أو الشراء من خلال متجر آبل الرقمي، في حالة فوات فرصة المشاهدة المجانية .