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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تقرر رفع أسعار اشتراكات خدمة Apple Music وباقات Apple One المدمجة رسميًا

آبل
آبل
احمد الشريف

رفعت شركة "آبل" (Apple) الأمريكية أسعار اشتراكات خدمتها الموسيقية الشهيرة "أبل ميوزك" (Apple Music) وباقاتها المدمجة "أبل ون" (Apple One) بشكل رسمي في عدة أسواق عالمية، لمواجهة ارتفاع تكاليف ترخيص المحتوى الفني وتغير المعايير الاقتصادية.

تفاصيل الزيادة السعرية لخدمة Apple Music 

وأوضحت التقارير التقنية الصادرة اليوم أن التعديلات السعرية الجديدة شملت الخطط الفردية والعائلية للخدمة الموسيقية؛ حيث بدأت الشركة إخطار المشتركين عبر البريد الإلكتروني بالتعريفة المحدثة التي سيتم تطبيقها تلقائيًا مع دورة التجديد المقبلة.

وذكرت المصادر أن باقة الاشتراك الفردي شهدت زيادة تهدف إلى تغطية التكاليف المتزايدة لإنتاج وبث المواد الصوتية عالية الدقة.

وأكدت التقارير الفنية أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع ارتفاع أسعار ترخيص حقوق الملكية الفكرية للمصنفات الفنية والموسيقية عالميًا، مما دفع آبل لزيادة أسعار باقة "أبل ميوزك" العائلية أيضًا لضمان استمرار تقديم خدمات البث دون انقطاع، وبما يتوافق مع العقود المبرمة بين الشركة الأمريكية وشركات الإنتاج الفني الكبرى.

تعديل أسعار باقات التجميع المدمجة Apple One 

وكشفت الوثائق الرسمية المحدثة لخدمات آبل الرقمية عن امتداد الزيادة السعرية لتشمل باقات "أبل ون" (Apple One) المدمجة بمختلف فئاتها الفردية والعائلية والخطط المتقدمة. وتضم هذه الباقات الشاملة خدمات متعددة مثل التخزين السحابي "آي كلاود" (iCloud)، وخدمة الألعاب "أبل أركيد" (Apple Arcade)، وبث الأفلام "أبل تي في بلس" (Apple TV+).

وعزت التقارير هذا الإجراء التنظيمي إلى رغبة الشركة في موازنة القيمة السعرية للباقات التجميعية بعد رفع أسعار الخدمات المنفردة المكونة لها؛ إذ تتيح باقات Apple One للمستخدمين الحصول على حزمة خدمات مدمجة بتكلفة إجمالية أقل من شراء كل خدمة على حدة، وهو ما تطلب إعادة ضبط الأسعار للمحافظة على هوامش الربح التشغيلية لقطاع الخدمات بالشركة.

موقف الأسواق المتأثرة وخيارات المستهلكين 

وأشارت جداول البيانات المحدثة عبر مواقع الدعم الفني لشركة آبل إلى أن القرارات السعرية الجديدة شملت أسواقًا دولية عديدة وتفاوتت نسبتها بحسب العملات المحلية لكل دولة ومعدلات الضرائب المفروضة على الخدمات الرقمية، مع منح المشتركين خيار الإلغاء الفوري للاشتراك في حال عدم الرغبة في الاستمرار بالأسعار الجديدة.

ولم تصدر شركة آبل أي بيانات إضافية بشأن فرض زيادات أخرى على بقية خدماتها الرقمية المنفصلة خلال الفترة الحالية، واكتفت بتعديل قوائم الأسعار عبر متاجرها الإلكترونية الرسمية وتطبيق الموسيقى، مشيرة إلى أن التحديثات السعرية تضمن مواصلة الاستثمار في تحسين جودة البث الصوتي وتطوير ميزات البحث الذكي المدمجة في واجهات التطبيق.

آبل Apple Apple Music

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