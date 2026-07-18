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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تقرر رفع أسعار اشتراكات الخدمة السحابية iCloud في دول عدة حول العالم

آبل
آبل
احمد الشريف

رفعت شركة آبل (Apple) أسعار اشتراكات خدمتها للتخزين السحابي "آي كلاود" (iCloud) بشكل رسمي في عدة دول ومناطق تنظيمية حول العالم، لمواجهة التغيرات الاقتصادية وتقلبات أسعار الصرف المحلية أمام الدولار الأمريكي.

تفاصيل الزيادة السعرية الجديدة في الأسواق 

وبحسب ما ذكره موقع "9تو5 ماك" (9to5Mac) التقني المتخصص في قطاع آبل، بدأت الشركة الأمريكية إرسال رسائل بريد إلكتروني رسمية للمشتركين في الدول المتأثرة لإبلاغهم بالتعريفة السعرية المحدثة. 

وذكر الموقع في تقريره أن خطط التعديل طالت السعات التخزينية المختلفة للخدمة المدفوعة، والتي تشمل سعات 50 جيجابايت، و200 جيجابايت، و2 تيرابايت، بالإضافة إلى السعات الضخمة المتمثلة في 6 تيرابايت و12 تيرابايت.

وشملت قائمة الدول المتأثرة بالزيادة الفورية كلاً من المملكة المتحدة، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، وكولومبيا، وبيرو، ومصر، والسعودية، والإمارات، بالإضافة إلى تركيا التي شهدت القفزة السعرية الأعلى نتيجة التضخم المحلي. 

وأوضح التقرير أن متوسط نسب الزيادة في تلك الأسواق تراوح بين 10% و25%، وجرى تطبيقها فوراً على دورات التجديد الشهرية والسنوية المقبلة للمستخدمين.

تأثير التعديل السعري على باقات المجموعات 

وأوضحت البيانات الرسمية المحدثة عبر وثائق الدعم الفني لشركة آبل أن باقات الاشتراك التراكمي المدمج "آبل ون" (Apple One) نالت نصيبها من الزيادة السعرية في نفس الأسواق؛ نظراً لاعتماد الباقات الشاملة على سعات التخزين السحابي iCloud بشكل أساسي إلى جانب خدمات الموسيقى والألعاب وبث الفيديو التابع للشركة.

ولم تقم آبل برفع الأسعار في سوقها المحلي داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو أسواق الاتحاد الأوروبي التي تتعامل باليورو حتى الآن، حيث أبقت على السعر التقليدي لباقة 50 جيجابايت عند 0.99 دولار شهرياً، وباقة 200 جيجابايت عند 2.99 دولار، وباقة 2 تيرابايت عند 9.99 دولار، مما يوضح تركيز الشركة على الأسواق التي عانت عملاتها المحلية من تراجعات أمام الدولار مؤخراً.

مبررات الإجراء البرمجي وخيارات المشتركين 

وأشار التقرير إلى أن آبل بررت هذه الخطوة البرمجية والتنظيمية بضرورة مواءمة أسعار الخدمات الرقمية مع الضرائب المحلية المتغيرة وتكاليف تشغيل مراكز البيانات السحابية العملاقة التابعة لها في تلك الدول، لضمان استمرارية تقديم خدمات حماية وتشفير البيانات والنسخ الاحتياطي التلقائي للهواتف والحواسيب الشخصية بنفس الكفاءة العالية.

وتمنح آبل مستخدميها المتأثرين بالقرارات السعرية الجديدة خيار إلغاء الاشتراك في باقات "آي كلاود" المدفوعة بالكامل في أي وقت من خلال الدخول إلى إعدادات معرف آبل (Apple ID) على هواتف آيفون أو أجهزة ماك، والعودة تلقائياً إلى الخطة المجانية الأساسية التي توفر سعة محدودة تبلغ 5 جيجابايت فقط، مع تحذير الشركة من توقف النسخ الاحتياطي في حال تجاوز البيانات لتلك السعة.

آبل iCloud آبل ون Apple One

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