قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الأمريكي: الحصار البحري على إيران مستمر لمنع حركة السفن إلى موانئها
اتوفى معاه 5 من الفيوم.. آخر كلمات مصري ضحية حادث تسرب الغاز بالسعودية
سيد عبد الحفيظ: الزمالك خسر ذهابًا وإيابًا في آخر 3 مشاركات بدوري أبطال أفريقيا
بعد مقتل جنود أمريكيين| إسرائيل تستعد لتصعيد سريع مع إيران.. وواشنطن تحذر رعاياها حول العالم
مش هسيب طفل جاهل.. عمرو أديب يطالب بخطة وطنية لإنقاذ أطفال مصر
وزارة الزراعة ترد على فيديو «زيادة وزن الموز»: ادعاءات غير علمية تثير البلبلة
كوبارسي قبل نهائي المونديال: اللعب أمام ميسي حلم تحقق.. وألفاريز أخطر أسلحة الأرجنتين
تشكيل إنجلترا وفرنسا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بالمونديال
خالد طلعت يشيد بكاموش: سجل أول أهدافه بعد 5 دقائق فقط من مشاركته
أوروبا والخليج يتحدان ضد إيران: نرفض ادعاءات أي دولة بالسيادة على مضيق هرمز
أفريقية النواب: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تجسد ريادة مصر في القارة وترسخ لشراكات التنمية
حال التتويج بالمونديال.. البيت الأبيض يمنح الأرجنتين الضوء الأخضر لرفع لافتة جزر فوكلاند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد عدوية يواصل الحفاظ على إرث والده الفني ويشعل مواقع التواصل بـ يا قلبي صبرك

محمد عدوية
محمد عدوية
تقى الجيزاوي

نجح النجم محمد عدوية في إعادة إحياء جانب من التراث الغنائي لوالده، أسطورة الغناء الشعبي النجم أحمد عدوية، من خلال تقديم مجموعة من المواويل والأغنيات التي صنعت تاريخًا طويلًا في الأغنية الشعبية المصرية، وما زالت تحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور رغم مرور السنوات.

واختار محمد عدوية هذه المرة أن يعيد تقديم موال "يا قلبي صبرك على اللي راح"، أحد أشهر المواويل التي ارتبطت باسم والده وحققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يؤدي الموال بإحساسه وأسلوبه، محافظًا في الوقت نفسه على الروح الأصيلة التي تميز بها أداء والده.


ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من جانب الجمهور، الذي حرص على التعبير عن إعجابه بالأداء، مؤكدين أن محمد نجح في استحضار روح أحمد عدوية، مع الحفاظ على شخصيته الفنية الخاصة، وهو ما انعكس في آلاف التعليقات التي أشادت بخامة صوته وإحساسه، معتبرين أن إعادة تقديم هذه الأعمال تسهم في تعريف الأجيال الجديدة بقيمة التراث الغنائي الشعبي.

ولم يكن "يا قلبي صبرك" هو العمل الوحيد الذي يحرص محمد عدوية على إعادة تقديمه، إذ يواصل بين الحين والآخر غناء عدد من المواويل والأغنيات التي ارتبطت بمسيرة والده، في إطار مشروع فني يهدف إلى الحفاظ على هذا الإرث الكبير وإبقائه حاضرًا في وجدان الجمهور، خاصة أن أغنيات أحمد عدوية ما زالت تتردد في مختلف المناسبات وتحظى بنسبة استماع مرتفعة حتى اليوم.
ويحمل محمد عدوية على عاتقه مسؤولية كبيرة في الحفاظ على مدرسة والده الفنية، التي أسست لشكل مختلف في الأغنية الشعبية المصرية، حيث استطاع أحمد عدوية أن يترك بصمة استثنائية امتدت لعقود، مقدمًا عشرات الأغنيات والمواويل التي تحولت إلى علامات بارزة في تاريخ الغناء الشعبي، وظلت حاضرة في ذاكرة الجمهور بمختلف الأجيال.

ويحرص محمد عدوية على المزج بين الحفاظ على هوية والده الفنية وتقديم رؤيته الخاصة، سواء من خلال أعماله الغنائية الجديدة أو عبر إعادة تقديم أشهر المواويل التي أحبها الجمهور، وهو ما يلقى ترحيبًا كبيرًا من محبي الفنان الكبير أحمد عدوية، الذين يرون في نجله امتدادًا لمسيرة فنية عريقة.

ويؤكد التفاعل الكبير مع فيديو "يا قلبي صبرك" أن تراث أحمد عدوية ما زال قادرًا على الوصول إلى مختلف الأجيال، وأن الأغنية الشعبية الأصيلة تحتفظ ببريقها مهما تغيرت الأذواق، خاصة عندما تقدم بإخلاص واحترام لقيمتها الفنية، وهو ما نجح محمد عدوية في تجسيده من خلال أدائه الذي نال إشادة واسعة من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد عدوية أغاني محمد عدوية أحمد عدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد تراجعه أكثر من 1800 جنيه

مباراة مصر و الأرجنتين

مونديال المؤامرات.. كيف استفاد ميسي من الفار والذكاء الاصطناعي في تخطي مصر والوصول إلى نهائي كأس العالم ؟

الشاب والتريلا

مأساة تهز الفيوم.. انقلاب تريلا فوق سيارة ملاكي وشاب يودع الحياة داخلها

استعلام عن القضايا المرفوعة ضدك

وداعاً لطوابير المحاكم.. كيفية الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدك أون لاين

محمد صلاح

بعد ارتباط اسمه بهم.. بشكتاش يصدر بيانًا رسميًا بشأن التعاقد مع محمد صلاح

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 والمواد التي انتهى تصحيحها بالكنترولات|تفاصيل عاجلة

الزمالك

خبير لوائح يكشف المبلغ المطلوب لرفع إيقاف القيد عن الزمالك

احمد العوضي والفتاة

بلف وراه بقالي سنين.. صاحبة فيديو أحمد العوضي تكشف سر ملاحقته في السينما

ترشيحاتنا

الدماغ

خضار غير متوقع يحمي القلب والدماغ

الدوالى

الدوالى والقلب والأمعاء والجروح.. عشبة واحدة تعالج 4 مشاكل

الشوفان

ماذا يحدث عند نقع الشوفان طوال الليل

بالصور

خريطة حفلات دار الأوبرا المصرية صيف 2026 بمشاركة كبار نجوم الطرب

حفلات الأوبرا لصيف 2026
حفلات الأوبرا لصيف 2026
حفلات الأوبرا لصيف 2026

أحدث 5 سيارات كهربائية في السوق المصري ‏

أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية

بلوك كاجوال وتنورة قصيرة.. ساندي تثير الجدل في أحدث ظهور

ساندي
ساندي
ساندي

حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط إلى الشوارع بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة.. موعد نتيجة الثانوية العامة | تفاصيل هامة

إيمان عبد اللطيف

درجة الحرارة 41.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المُقبلة | تفاصيل

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| إيران تعلن وقف التزاماتها بمذكرة التفاهم مع واشنطن

إيمان عبد اللطيف

تغطية رياضية| حقيقة انتقال محمد صلاح إلى نادي بشكتاش التركي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد