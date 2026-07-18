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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | تحذير لملاك تويوتا بسبب عيب تصنيعي.. حادث قوي لـ هاميلتون يربك فيراري قبل تصفيات جائزة بلجيكا

اخبار السيارات
اخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


أزمة جديدة .. تسلا تواجه مشروع قانون في نيوجيرسي يعرقل تشغيل سياراتها الأجرة الذاتية ‏
قد تواجه شركة تسلا تحدي تشريعي جديد في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، بعد طرح مشروع قانون جديد يفرض متطلبات أكثر صرامة على المركبات ذاتية القيادة بالكامل، وهو ما قد ينعكس مباشرة على خطط الشركة لتشغيل أسطول سيارات الأجرة الروبوتية داخل الولاية.


تحذير لملاك تويوتا بسبب عيب تصنيعي.. حملة عالمية مجانية لاستبدال الوسائد الهوائية
أعلنت شركة تاكاتا العالمية عن تنفيذ حملة استدعاء تستهدف عدد من سيارات تويوتا، بهدف استبدال الوسائد الهوائية المتأثرة بعيب في منفاخ الوسادة الهوائية، وذلك دون أي تكلفة على المالكين، في إطار الإجراءات الوقائية الرامية إلى تعزيز مستويات السلامة.


لأكل العيش.. أسعار سوزوكي ماروتي المستعملة بالسوق المصري
تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏


ماليزيا تقترب من أن تكون السوق الأسرع نموا للسيارات الكهربائية بجنوب شرق آسيا
كشف تقرير صادر عن مؤسسة "بي إم آي" التابعة لـ"فيتش سوليوشنز" أن ماليزيا تمتلك فرص كبيرة لتصبح أحد أبرز أسواق السيارات الكهربائية في منطقة جنوب شرق آسيا خلال السنوات المقبلة، مدعومة بارتفاع مستويات الدخل، وتحسن القدرة الشرائية، وتزايد توافر الطرازات بأسعار تنافسية.


شارك ‏EX‏.. أسعار ميتسوبيشي لانسر المستعملة بالسوق المصري ‏
تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏المحلي ‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، ‏فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏


حادث قوي لـ هاميلتون يربك فيراري قبل تصفيات جائزة بلجيكا
دخل فريق فيراري في سباق مع الزمن لإعادة تجهيز سيارة سائقه البريطاني لويس هاميلتون، قبل انطلاق التجارب التأهيلية لجائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا-1، بعدما تعرض بطل العالم سبع مرات لحادث قوي خلال الحصة الحرة الثالثة على حلبة سبا-فرانكورشان.


 

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