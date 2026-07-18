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الصوت والضوء تنفذ مشروع الواقع الافتراضي بساحة معابد الكرنك في الأقصر غداً
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصوت والضوء تنفذ مشروع الواقع الافتراضي بساحة معابد الكرنك في الأقصر غداً

الصوت والضوء
الصوت والضوء
محمد الاسكندرانى

تطلق شركة الصوت والضوء غداً الأحد تشغيلها التجريبي لمشروع الواقع الافتراضي VR بساحة معابد الكرنك بالأقصر، وذلك في اطار تحسين تجربة السائحين والزوار.

عروض الصوت والضوء بمعابد الكرنك

 

وشهدت معابد الكرنك بمحافظة الأقصر أعمال تطوير شاملة لعروض الصوت والضوء، بجانب تنفيذ مشروع الواقع الافتراضي لأول مرة في صعيد مصر، على غرار ما تم تطبيقه بنجاح في قلعة قايتباي بالإسكندرية.


يأتي ذلك في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتطوير السياحة الثقافية وتحويل المواقع الأثرية إلى تجارب تفاعلية حديثة.

وجري تحديث العرض الليلي بالكرنك باستخدام أحدث تقنيات الإضاءة والمؤثرات الصوتية والرقمية، بما يضمن تقديم محتوى بصري مبهر يحافظ على أصالة التاريخ، ويخاطب أذواق الزائرين من مختلف الثقافات.


يذكر أن مشروع الواقع الافتراضي المنفذ داخل معابد الكرنك يُعد تجربة فريدة من نوعها، حيث سيتمكن الزوار من خوض مغامرات تفاعلية باستخدام نظارات VR الحديثة، تتيح لهم العيش داخل مقبرة توت عنخ آمون أو مشاهدة مراحل بناء المعابد أو محاكاة لطقوس التحنيط، وحتى الغوص في أعماق البحر المتوسط لمشاهدة الآثار الغارقة، مؤكدًا أن كل هذه المشاهد تُجهز بجودة عالية لتقديم تجربة تمزج بين التعليم والترفيه.

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