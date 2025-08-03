في معبد الكرنك.. تجربة غير مسبوقة تجمع بين الصوت والضوء وتكنولوجيا الواقع الافتراضي

تشهد معابد الكرنك بمحافظة الأقصر حاليًا أعمال تطوير شاملة لعروض الصوت والضوء، إلى جانب تنفيذ مشروع الواقع الافتراضي لأول مرة في صعيد مصر، على غرار ما تم تطبيقه بنجاح في قلعة قايتباي بالإسكندرية.

يأتي ذلك في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتطوير السياحة الثقافية وتحويل المواقع الأثرية إلى تجارب تفاعلية حديثة.

وأكد الدكتور حاتم الصغير، مدير عام الصوت والضوء معابد الكرنك، أن العمل جارٍ حاليًا لتحديث العرض الليلي بالكرنك باستخدام أحدث تقنيات الإضاءة والمؤثرات الصوتية والرقمية، بما يضمن تقديم محتوى بصري مبهر يحافظ على أصالة التاريخ، ويخاطب أذواق الزائرين من مختلف الثقافات.

وأوضح أن مشروع الواقع الافتراضي الذي يُنفذ حاليًا داخل معابد الكرنك يُعد تجربة فريدة من نوعها، حيث سيتمكن الزوار من خوض مغامرات تفاعلية باستخدام نظارات VR الحديثة، تتيح لهم العيش داخل مقبرة توت عنخ آمون أو مشاهدة مراحل بناء المعابد أو محاكاة لطقوس التحنيط، وحتى الغوص في أعماق البحر المتوسط لمشاهدة الآثار الغارقة، مؤكدًا أن كل هذه المشاهد تُجهز بجودة عالية لتقديم تجربة تمزج بين التعليم والترفيه.

عروض تاريخية بأسلوب عصري

من جانبه قال محمد عبد العزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية: إن هذه المشروعات تُنفذ في إطار توجيهات القيادة السياسية، وبدعم من وزارة قطاع الأعمال العام، بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ورفع العائد الاقتصادي منها، وفتح آفاق الابتكار في القطاع السياحي.

وأشار إلى أن الشركة أطلقت خطة تطوير شاملة لعروض الصوت والضوء في مواقع متعددة، أبرزها الأهرامات والكرنك، مع تحديث البنية التحتية والمحتوى الثقافي، وتوظيف تقنيات رقمية حديثة تُعيد تقديم التاريخ بروح المستقبل.

كما أكد أن ما تم تنفيذه في عرض الصوت والضوء بقلعة قايتباي بالإسكندرية سيكون النموذج الذي يُطبق الآن في الكرنك، من خلال الجمع بين المؤثرات الضوئية والموسيقى والمحتوى التاريخي في تجربة مسرحية مشوقة.

دعم كامل من الوزارة والقيادات التنفيذية

ويتم تنفيذ هذه المشروعات تحت إشراف مباشر من المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وبمتابعة من الشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة ماجد المنشاوي، ودعم من عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي.

وتسعى شركة مصر للصوت والضوء، بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، إلى تقديم منتج سياحي متطور يعزز مكانة مصر كوجهة عالمية للسياحة الثقافية الرقمية، ويدعم جهود التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.