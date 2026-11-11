هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن واقعة تتعلق بناقلة في مضيق هرمز

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأربعاء إنها تلقت بلاغاً عن واقعة تتعلق بناقلة في مضيق هرمز، مضيفة أن حالة الطاقم وحجم الأضرار والتأثير البيئي غير معروفة حتى الآن.

وتواصل إيران هجماتها على طول مضيق هرمز في سعيها لاستعادة السيطرة على تدفقات النفط الخارجة من الخليج، والتي ظلت عند مستويات أدنى من مستويات ما قبل الحرب خلال الأشهر الأخيرة، بفضل عمليات المرافقة العسكرية الأمريكية المستمرة.

وكان شهر أكتوبر الأسوأ بالنسبة للسفن التي تبحر على طول مضيق هرمز والممرات المائية المحيطة به، حيث سجل المحللون ما لا يقل عن 28 حادثة، مقارنة بـ19 حادثة عند بدء الحرب.

وبلغ عدد الحوادث المؤكدة في تلك المياه ما لا يقل عن 130 حادثة منذ بدء الحرب، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 25 بحاراً، وفقاً للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة.

فيما نفذت الولايات المتحدة ، الإثنين، هجمات على جزيرة قشم الإيرانية، حيث توجد منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة للحرس الثوري الإيراني التي تهدد مضيق هرمز.

وفي حين تواصل الولايات المتحدة وإيران تبادل الهجمات في الممر المائي، لا تزال محادثات السلام متعثرة، إذ تتمسك طهران باتفاقها المكون من سبع نقاط الذي رفضه الرئيس ترامب من قبل.

وأكد ترامب أنه سيواصل الدفع نحو الدبلوماسية في إيران، معلناً يوم الاثنين أن الحرب "انتهت فعلياً"، رغم أن المفاوضين لا يزالون بعيدين عن التوصل إلى اتفاق سلام.