أخبار أسوان : بطولة مسعف .. وتركيب كوبرى كيما للمشاة .. وأنشطة جامعية وأزهرية وتعليمية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الثلاثاء الموافق: 10/11/2026 أحداث متنوعة.

محافظ أسوان يشارك فى فعاليات إطلاق استراتيجية هيئة تنمية الصعيد



شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى فعاليات إطلاق إستراتيجية هيئة تنمية الصعيد وخطتها التنفيذية متوسطة الأجل ، والتى أعدها معهد التخطيط القومى بالتعاون مع الهيئة ، بهدف وضع رؤية متكاملة للإسراع بوتيرة التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظات صعيد مصر ، بما يتوافق مع الأطر التشريعية والقانونية والوثائق والخطط الإستراتيجية القومية .

ويأتى ذلك فى إطار مستهدفات رؤية مصر 2030 بالجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ورؤية أسوان 2040 .

محافظ أسوان يتابع تركيب الجزء المعدني بكوبرى المشاة بديل مزلقان كيما لتأمين عبور المواطنين والحد من حوادث السكك الحديدية..صور



تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الأعمال الجارية لتركيب الجزء المعدنى بكوبرى المشاة بديل مزلقان كيما بطول 39 متراً، بالتنسيق بين شركة كيما والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبمشاركة الجهات المعنية من المرور والأمن الصناعى والحماية المدنية والإسعاف، لضمان تنفيذ الأعمال وتأمين حركة المواطنين.

جامعة أسوان تستعد لإطلاق معرضها الزراعي الثاني بمشاركة خبراء وشركات ومؤسسات التمويل



تواصل جامعة أسوان استعداداتها لتنظيم معرض ومؤتمر جامعة أسوان الزراعي الثاني، خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2026، بفندق توليب أسوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف إمام عبدالرضى، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وبرعاية وحضور الأستاذ الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، وبمشاركة نخبة من القيادات الأكاديمية والخبراء والمتخصصين وممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي.

جهود متنوعة

منطقة أسوان الأزهرية.. فوز فتيات الشماخية والنزل ببطولة كرة اليد



حققت فتيات معهدي الشماخية والنزل الفوز بالمركز الأول في بطولة كرة اليد للفتيات، التي نظمتها إدارة رعاية الطلاب بمنطقة أسوان الأزهرية بالصالة المغطاة للقوات المسلحة، وذلك تحت رعاية سيد طه، مدير عام منطقة أسوان الأزهرية للخدمات ورعاية الطلاب، بمشاركة ١٢ معهداً أزهرياً، بواقع ٦ معاهد للمرحلة الإعدادية و٦ معاهد للمرحلة الثانوية.

شكر وتقدير من سائح صينى لأحد أفراد هيئة الإسعاف بأسوان



قدم السائح الصينى جوليان شين من مدينة شاوكسينج الصينية شكره لأحد أفراد هيئة الإسعاف المصرية فى تقديم الرعاية والمساندة الإنسانية له ، عندما تعرضت السيارة التى كان يستقلها لحادث سير بسبب إنفجار أحد إطاراتها خلال رحلته السياحية من أسوان إلى أبو سمبل.

محافظ أسوان يقدم شكره للقائمين على تنظيم قافلة طبية مجانية بمدينة أبو سمبل السياحي



نظمت مديرية الصحة بالتعاون مع شركة كيما بأسوان قافلة طبية مجانية بمدينة أبو سمبل السياحى لخدمة الأهالى بالمدينة والقرى التابعة لها .

طلاب مدارس أسوان يحصدون جوائز عالمية بمشروعات الذكاء الاصطناعي والروبوتات



حقق طلاب مدارس محافظة أسوان إنجازًا دوليًا جديدًا، بحصد المراكز الأولى والثانية على مستوى العالم في المنتدى الأفروآسيوي للابتكار والتكنولوجيا 2026، الذي استضافته مدينة أسوان خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر الماضي، بمشاركة نحو 500 طالب وطالبة يمثلون 13 دولة، وتنافسوا في 24 مسابقة بمجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات والبرمجة والأمن السيبراني والبحث العلمي.