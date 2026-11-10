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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع تركيب الجزء المعدني بكوبرى المشاة بديل مزلقان كيما لتأمين عبور المواطنين والحد من حوادث السكك الحديدية..صور

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الأعمال الجارية لتركيب الجزء المعدنى بكوبرى المشاة بديل مزلقان كيما بطول 39 متراً، بالتنسيق بين شركة كيما والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبمشاركة الجهات المعنية من المرور والأمن الصناعى والحماية المدنية والإسعاف، لضمان تنفيذ الأعمال وتأمين حركة المواطنين.

إستجابة لمطلب شعبى وتعزيز سلامة المواطنين
وأكد محافظ أسوان على أن إنشاء الكوبرى يأتى استجابة لمطلب شعبى، وخطوة مهمة للحد من حوادث السكك الحديدية، مشيراً إلى أن اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السابق وضع حجر الأساس للمشروع ، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية، وجارى إستكمال اللمسات الجمالية وأعمال اللاندسكيب تمهيداً لافتتاحه رسمياً خلال الأيام القليلة القادمة .

ووجه المحافظ الشكر للمهندس سامح طلعت العضو المنتدب التنفيذى لشركة كيما لتحمل الشركة تكلفة المشروع التى تقترب من 22 مليون جنيه ، موضحاً أن الكوبرى يضم 4 مصاعد كهربائية، وروعي في تصميمه التوافق مع الهوية البصرية لمحافظة أسوان.

مشاركة مجتمعية وتعاون مع المؤسسات العلمية


وأشار المحافظ إلى أن المشروع يجسد نموذجاً للمشاركة المجتمعية وتكامل جهود مؤسسات الدولة والقطاع الصناعى لخدمة المواطنين، وتحقيق السيولة المرورية وتوفير وسائل عبور آمنة، مثمناً دور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بإعتبارها الاستشارى العام للمشروع، والاستفادة من خبراتها العلمية والفنية في التنفيذ.

شكر للمشاركين فى إنجاز هذا العمل الرائد 
كما قدم المهندس عمرو لاشين شكره لرجال إدارة المرور والحماية المدنية والإسعاف والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان على التكاتف لإنجاز هذا العمل الرائد بالشكل المطلوب .

كوبرى آخر بمنطقة السيل لإستكمال منظومة العبور الآمن
وبالتوازى مع ذلك ، يجرى العمل على إنشاء كوبرى مشاة آخر أمام منطقة السيل، بالتنسيق مع وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، مع الإلتزام بأعلى المواصفات الفنية ومراعاة الهوية البصرية للمحافظة.

وأوضح المحافظ أن الكوبريين سيخدمان أهالى كيما وعزب كيما والسيل الجديد والسيل الريفى والشيخ هارون، من خلال تحقيق الربط الآمن بين شرق وغرب خطوط السكك الحديدية، وحماية أرواح المواطنين ، خاصة الأطفال وكبار السن.

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