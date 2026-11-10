محافظ أسوان: استراتيجية 2040 تستهدف تحويل المحافظة إلى بوابة مصر لأفريقيا والعالم

أكد المهندس عمرو حلمي لاشين، محافظ أسوان، أن المحافظة تستهدف تنويع مصادر النشاط الاقتصادي وعدم الاعتماد على السياحة وحدها، نظرًا لطبيعتها الموسمية واحتمالية تعرضها لتغيرات تؤثر في حركة القطاع.

وقال محافظ أسوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن المحافظة بدأت التوسع في مجالات اقتصادية متعددة، مع التركيز على المزايا التنافسية لكل منطقة ومدينة، وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الأكثر ملاءمة لإمكاناتها.

وأوضح أن استراتيجية أسوان 2040 تستند إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في كل مركز ومدينة، وتستهدف تعزيز الاستثمار في قطاعات السياحة والزراعة والتصنيع الغذائي، بما يدعم التنمية الاقتصادية المحلية.

وأضاف أن رؤية المحافظة تقوم على أن تكون أسوان بوابة مصر إلى إفريقيا، وبوابة القارة الإفريقية إلى العالم، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومقوماتها الاقتصادية والبشرية.

وأشار محافظ أسوان إلى العمل على إنشاء منطقة لوجستية، من خلال تحليل سلاسل الإنتاج بالتعاون مع محافظتي الوادي الجديد والبحر الأحمر، بهدف إقامة منطقة متكاملة تتيح تجميع المنتجات وتصديرها إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المحلية.

وأكد لاشين أن المحافظة تعمل بصورة تدريجية على إنهاء المخالفات وتنظيم الشوارع، مع ترسيخ مفهوم أن الطريق والشارع حق للمواطن، مع مراعاة أوضاع أصحاب الأنشطة التجارية وتنظيم عملهم.

وأوضح أن المحافظة تتعامل مع أصحاب المحال الذين يفترشون أجزاء من الشوارع من خلال السماح لهم بمساحات محددة ومنظمة، بشرط عدم تجاوزها أو التسبب في إعاقة حركة المرور أو الإضرار بحقوق المارة.

وأضاف أنه بالنسبة للباعة المقيمين في الشوارع، تعمل المحافظة على توفير باكيات بديلة لهم، مع منحهم فترة إعفاء من الإيجار لمدة 3 أشهر، وتحرير عقود تضمن حقوقهم، مقابل إيجار شهري يبلغ 500 جنيه فقط.



وأشار محافظ أسوان إلى إطلاق مبادرة «أسوان بشبابها أجمل» في فبراير الماضي، موضحًا أنها تضم حاليًا 62 مبادرة تستهدف أعمال التجميل والتطوير بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكد أن شباب أسوان وشباب مصر يمتلكون قدرات إبداعية كبيرة، ويمكن الاستفادة من طاقاتهم في دعم جهود التنمية وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة.