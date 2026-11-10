استراتيجية 2040 لتوطين الصناعة والزراعة وتحويل أسوان بوابة للتصدير إلى أفريقيا

لم تعد محافظة أسوان تراهن على السياحة وحدها باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للدخل، بل تتجه نحو إعادة رسم خريطتها الاقتصادية من خلال تنويع مصادر الإنتاج والاستثمار، واستغلال ما تمتلكه من مقومات زراعية وصناعية وموقع جغرافي استراتيجي يربط مصر بالأسواق الأفريقية.

وفي تحرك يستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على مواجهة التحديات، تتبنى المحافظة استراتيجية أسوان 2040، التي تقوم على استثمار الفرص المتاحة وتعزيز التنافسية بين المراكز المختلفة، وصولًا إلى تحويل أسوان إلى مركز لوجستي وتجاري وبوابة للصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية.

وأكد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، أن هناك نظرة تقليدية أحادية للمحافظة باعتبارها وجهة سياحية فقط، مشيرًا إلى أنه منذ توليه المسؤولية وضع هدفًا يتمثل في تنويع النظام الاقتصادي للمحافظة، وعدم الاعتماد على السياحة وحدها، خاصة أن القطاع السياحي قد يتعرض لظروف أو أزمات تؤثر على معدلات النشاط.

استراتيجية أسوان 2040.. تنويع مصادر الاقتصاد

وأضاف محافظ أسوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المحافظة أطلقت استراتيجية أسوان 2040، التي تعتمد على استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة، وتطوير مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يضمن تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف خلق حالة من التنافس بين المراكز المختلفة بالمحافظة في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، بدلًا من الاكتفاء بإنتاج المواد الخام.

منطقة لوجستية لتعزيز الصادرات إلى أفريقيا

وأشار لاشين إلى أن أسوان تمتلك موقعًا استراتيجيًا يجعلها بوابة مصر إلى أفريقيا، وبوابة للقارة الأفريقية نحو العالم، وهو ما تسعى المحافظة إلى استغلاله من خلال تطوير البنية اللوجستية وتعزيز حركة التجارة والتصدير.

ولفت إلى أنه جرى العمل على إنشاء منطقة لوجستية بالمحافظة، إلى جانب إجراء تحليل لسلاسل الإنتاج بالتعاون مع المحافظات الأخرى، بهدف تحديد الفرص المتاحة وتعظيم الاستفادة من المنتجات المحلية، وتجهيزها للتصدير إلى الأسواق الأفريقية.

وأكد أن هذه التحركات تتم بالتعاون مع وزارتي الصناعة والاستثمار، في إطار رؤية تستهدف تعزيز التكامل بين المحافظات، وتطوير سلاسل الإمداد والإنتاج، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

أسوان مركز للإنتاج والتجارة الأفريقية

وتعكس استراتيجية أسوان 2040 توجهًا نحو استغلال المقومات الاقتصادية والجغرافية للمحافظة، وعدم حصر دورها في النشاط السياحي، من خلال دعم الزراعة والتصنيع الغذائي والاستثمار في الخدمات اللوجستية، بما يعزز فرص تحويلها إلى مركز إنتاج وتجارة وتصدير يخدم مصر والأسواق الأفريقية.