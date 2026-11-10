وفيق نصير: تمويل المناخ وعدم فصله عن السياسة العصب الحقيقي لمواجهة الأزمة

أكد الدكتور وفيق نصر، عضو البرلمان العالمي للبيئة، في لقاء لـ سبوتنك ، أن قمة المناخ COP31 المنعقدة في أنطاليا التركية تمثل تقاطعًا حرجًا بين الأزمات الجيوسياسية وأمن الغذاء والطاقة، مشددًا على أن كوكب الأرض لا يستطيع الانتظار رغم النزاعات والحروب والتجاذبات السياسية.

وقال الدكتور وفيق نصر إن شعار القمة «معًا نحو مستقبل أنظف» يمثل اختبارًا حقيقيًا لإرادة المجتمع الدولي في عدم فصل الملف المناخي عن الملفات السياسية، مؤكدًا أن الكرة الأرضية هي بيتنا الوحيد، وأن الحفاظ عليها يتطلب توحيد الجهود والتكاتف، بعيدًا عن الخلافات والصراعات.

وأضاف عضو البرلمان العالمي للبيئة أن أزمة التمويل تمثل العصب الحقيقي لأي قمة مناخية، موضحًا أن المشكلة لم تعد في نقص التكنولوجيا، بعدما حقق العالم تقدمًا كبيرًا في التكنولوجيا الخضراء، وإنما تكمن في عدالة توزيع التمويل وشروطه.

وأشار إلى أن الدول النامية لا تتحمل سوى نسبة محدودة من الانبعاثات، لكنها تدفع الفاتورة الأكبر لتداعيات التغيرات المناخية، لافتًا إلى أنه لا يمكن مطالبة هذه الدول بالتحول الأخضر دون تقديم تمويل ميسر ومنح مالية، وليس قروضًا تزيد من أعباء ديونها.

وشدد وفيق نصر على ضرورة تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، وتوفير الموارد المالية اللازمة لمساعدة الدول المتضررة من التغيرات المناخية، مؤكدًا أن تحقيق العدالة المناخية يتطلب التزامات دولية حقيقية تتجاوز مجرد الإعلان عن تعهدات مالية.

وأوضح أن استمرار تمويل الحروب مقابل عدم توفير التمويل الكافي للحفاظ على البيئة يعكس وجود صراع أيديولوجي حول الاعتراف بأزمة المناخ والاحتباس الحراري، مشيرًا إلى أن عدم اقتناع بعض الأطراف الدولية بخطورة الأزمة ينعكس بصورة مباشرة على حجم التمويل المخصص لمواجهتها.

ولفت عضو البرلمان العالمي للبيئة إلى أن مشاركة وفد من الكونجرس الأمريكي في القمة تؤكد إدراك الولايات المتحدة، على مستوى الولايات والكونجرس والقطاع الخاص، أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو التكنولوجيا الخضراء، وأن الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة أصبح توجهًا تجاريًا واستراتيجيًا، وليس مجرد خيار بيئي.

وأكد أن هذه المشاركة تعكس رغبة الولايات المتحدة في عدم الانعزال عن صياغة السياسات المناخية الدولية، في ظل ضغوط من الولايات والشركات الأمريكية لاستمرار المسار الداعم للتحول الأخضر.

وأشار وفيق نصر إلى أن انعقاد القمة في تركيا يحمل أهمية استراتيجية كبيرة، خاصة في ظل الصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وما تسببه من تلوث في المياه والهواء، محذرًا من مخاطر اتساع الحروب ووصولها إلى تهديدات نووية، بما يضاعف التداعيات البيئية على المنطقة والعالم.

وأكد أن البرلمان العالمي للبيئة يواصل جهوده للحفاظ على كوكب الأرض وإزالة العقبات أمام العمل المناخي، مشددًا على أن الفشل واليأس ليسا ضمن أجندة العمل، وأن المحاولات الدولية يجب أن تستمر للوصول إلى حلول حقيقية.

واختتم الدكتور وفيق نصر تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على البيئة هو في جوهره حفاظ على مستقبل البشرية، وأن مواجهة التغيرات المناخية تتطلب إرادة دولية جادة وتعاونًا مشتركًا، بما يضمن مستقبلًا أكثر أمانًا واستدامة للأجيال القادمة.