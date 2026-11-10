أستاذ طب نفسي: العزلة الاجتماعية تضعف الجهاز المناعي وتصيب الإنسان بالخرف

أكد الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، أن العزلة الاجتماعية تصيب الإنسان بضعف في الجهاز المناعي، وتجعله أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، مشيرًا إلى أن الأبحاث تشير إلى الآثار الصحية والنفسية الضارة للانعزال عن الآخرين.

وأوضح رامي، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك فرقًا بين العزلة والوحدة؛ فالعزلة تعني عدم وجود علاقات واقعية مع الآخرين، بينما الوحدة شعور داخلي بعدم الترابط معهم.

وأضاف أن العزلة الاجتماعية تمثل خطرًا على صحة الإنسان، إذ تؤدي إلى نقص كفاءة الجهاز المناعي، فضلًا عن تأثيراتها على المخ، موضحًا أنها قد ترتبط باضطرابات تؤدي إلى أفكار انتحارية والإصابة بالخرف.

وأشار إلى أن الإصابة بالاكتئاب والاضطرابات الذهانية قد تدفع الإنسان إلى العزلة، كما أن الظروف والضغوط المجتمعية تضطر كثيرين إلى عدم التواصل مع ذويهم.

ولفت أستاذ الطب النفسي إلى وجود علاقة متبادلة بين العزلة والاكتئاب؛ إذ قد تؤدي العزلة إلى الإصابة بالاكتئاب، كما يدفع الاكتئاب الإنسان إلى مزيد من العزلة، مؤكدًا ضرورة كسر هذه العلاقة وإنهاء حالة الانعزال، داعيًا الجميع إلى التواصل مع الآخرين، حتى في حالة وجود خلافات أو مشاعر غضب، حفاظًا على صحتهم وحمايتهم من الآثار الضارة للعزلة الاجتماعية، بصرف النظر عن أعمارهم.