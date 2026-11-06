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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام موافي يحذر من الحشيش ويكشف عن تأثيره على الجهاز المناعي

الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني
الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني
إسراء صبري

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، من خطورة تعاطي الحشيش وتأثيره السلبي على الجهاز المناعي، مؤكدًا ضرورة الابتعاد عن هذه المواد لما قد تسببه من أضرار صحية.

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن الجهاز المناعي يمثل خط الدفاع عن الجسم في مواجهة الأمراض، محذرًا من تأثير تعاطي الحشيش عليه، ومطالبًا أحد الشباب الذين تناولت حالته رسالة وردت للبرنامج بالتوقف عن التعاطي والاهتمام بمتابعة حالته الصحية.

واستعرض موافي حالة شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، يعاني من مشكلات صحية خطيرة أثرت على قدرته على الحركة، بعدما أصيب بخلل في الأطراف تطور إلى عدم القدرة على تحريك ساقيه، ما اضطره إلى البقاء في الفراش.

التعاطي الجهاز المناعي الحشيش تعاطي الحشيش طب الحالات الحرجة

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