كالاس: الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية دمج أوكرانيا في المنظومة الأمنية الأوروبية

أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، اليوم الجمعة، أهمية دمج أوكرانيا بالكامل في المنظومة الأمنية الأوروبية، مشيرة إلى ضرورة مشاركة الاتحاد الأوروبي في الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام.

وقالت كالاس - خلال اجتماع في العاصمة البولندية وارسو، بحضور وزيري خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي وأوكرانيا أندريه سيبيها - إن المنظومة الأمنية الأوروبية القائمة تضم حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، ولكل منهما أدواره الخاصة، مشددة على أهمية دمج أوكرانيا فيها.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يضطلع بدور في صياغة أي اتفاق سلام.