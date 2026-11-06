مستعدة للمفاوضات.. مسئول إيراني: طهران تتعامل بإيجابية مع المقترح الأخير للوسطاء

أعلن مسؤول إيراني أن طهران تنظر بإيجابية إلى أحدث مقترح قدمه الوسطاء في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لتفاهمات مع الولايات المتحدة، مؤكدًا انفتاح بلاده على المفاوضات التي تضمن تحقيق مطالبها.

ونقلت تقارير لوسائل عربية، عن المسؤول الإيراني قوله إن طهران تنتظر خطوات عملية من واشنطن لبناء الثقة، مشددًا على أن بلاده لا تخشى التهديدات، لكنها ملتزمة بالحفاظ على استقرار المنطقة.

وأضاف المسؤول أن إيران منفتحة على المسار التفاوضي شريطة أن يضمن تحقيق مطالبها المشروعة، مؤكدًا أن بلاده تتعامل بإيجابية مع المقترح الأخير الذي طرحه الوسطاء.

وفيما يتعلق بإدارة المفاوضات، أوضح المسؤول الإيراني أنه لم تُفرض أي قيود على رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بشأن سير العملية التفاوضية.