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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لوفتهانزا تمنع أطقمها من المبيت في إسرائيل حتى نهاية نوفمبر بسبب مخاوف التصعيد مع إيران

طيران لوفتهانزا
طيران لوفتهانزا
فرناس حفظي

قررت مجموعة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران منع أطقم رحلاتها من المبيت في إسرائيل خلال الرحلات المتجهة إلى مطار بن غوريون في تل أبيب أو المغادرة منه، حتى 30 نوفمبر الجاري، في ظل المخاوف من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة بين إسرائيل وإيران.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، نقلًا عن القناة 12 الإسرائيلية، أن القرار يشمل شركات الطيران التابعة للمجموعة، وهي لوفتهانزا، والخطوط الجوية السويسرية «سويس»، والخطوط الجوية النمساوية، وخطوط بروكسل الجوية، وشركة «إيتا» الإيطالية.

وأوضحت التقارير أن الإجراءات الجديدة ستفرض تعديلات على جداول الرحلات الجوية، وقد تؤدي إلى إلغاء بعض الرحلات، في إطار تجنب بقاء أطقم الطائرات داخل إسرائيل خلال فترات الراحة بين الرحلات.

وبحسب القناة 12، ستتضمن بعض الرحلات الصباحية القادمة من فرانكفورت وميونيخ وزيورخ، التي تشغلها شركتا لوفتهانزا وسويس، توقفًا لمدة ساعة في أثينا أو لارنكا لتبديل أطقم الطائرات، بدلًا من اضطرارها إلى المبيت في تل أبيب.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء متطلبات وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تنظم فترات راحة أطقم الطائرات، إذ تشترط توفير فترة راحة لا تقل عن 10 ساعات خارج المدينة الأساسية للشركة، مقابل كل 13 ساعة من الخدمة الفعلية، وهو ما يستدعي إعادة تنظيم جداول الطواقم بما يتوافق مع قواعد السلامة.

الخطوط الجوية البريطانية تتبع إجراءات مماثلة

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الإجراءات تشبه الترتيبات التي تتبعها الخطوط الجوية البريطانية، التي تشغل رحلاتها بين لندن وتل أبيب مع توقف لمدة 45 دقيقة في مدينة لارنكا القبرصية لتغيير الطاقم، بينما تسير رحلات العودة مباشرة.

وكانت الخطوط الجوية البريطانية قد استأنفت رحلاتها إلى تل أبيب خلال أكتوبر الماضي، بعد تعليقها في فبراير مع بداية عملية «الأسد الهادر».

وفي المقابل، ستواصل الرحلات الأخرى التابعة لمجموعة لوفتهانزا، باستثناء الرحلات المحددة LH691 وLH683 وLX257، تسيير رحلاتها المباشرة إلى مطار بن غوريون، مع احتمالية تعديل مواعيد الإقلاع والوصول وفقًا للجدول الجديد.

وأكد التقرير أنه سيتم إخطار المسافرين المتأثرين بالتغييرات، مع تحديث أنظمة الحجز بما يتناسب مع الترتيبات التشغيلية الجديدة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من قرارات تعليق واستئناف الرحلات الجوية إلى إسرائيل التي اتخذتها مجموعة لوفتهانزا منذ هجمات 7 أكتوبر 2023، فيما كانت المجموعة قد أعلنت في أغسطس الماضي خططًا لتوسيع عملياتها في مطار بن غوريون.

مجموعة «لوفتهانزا» الألمانية المبيت إسرائيل مطار بن غوريون تل أبيب إيران

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