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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمن العراقي: اعتقال 3 أشخاص بحوزتهم 35 صاروخًا في اللطيفية جنوب بغداد

اعتقال 3 أشخاص بحوزتهم 35 صاروخًا في اللطيفية جنوب بغداد
اعتقال 3 أشخاص بحوزتهم 35 صاروخًا في اللطيفية جنوب بغداد
الخارجي

ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على ثلاثة أشخاص، بعد ضبط 35 صاروخًا مجهول النوع ومسدسين بحوزتهم، داخل شاحنة من نوع «لوري» في ناحية اللطيفية جنوبي العاصمة بغداد، أثناء توجههم نحو محافظة بابل، في واقعة فتحت السلطات على إثرها تحقيقًا لكشف ملابسات نقل الأسلحة وتحديد الجهة التي تعود إليها.

وأفاد مصدر أمني، اليوم، أن قوة أمنية تمكنت من اعتقال الأشخاص الثلاثة خلال عملية تفتيش في ناحية اللطيفية، الواقعة جنوبي بغداد، بعدما عثرت داخل المركبة التي كانوا يستقلونها على كمية من الصواريخ والأسلحة النارية.

وأوضح المصدر، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عراقية، أن المضبوطات شملت 35 صاروخًا لم تُحدد طبيعتها أو أنواعها حتى الآن، بالإضافة إلى مسدسين، مشيرًا إلى أن الشاحنة كانت تسير على الطريق المؤدي إلى محافظة بابل.

وحسب المعلومات الأولية، جرى اقتياد الأشخاص الثلاثة إلى الجهات المختصة وإيداعهم التوقيف، فيما بدأت السلطات تحقيقًا موسعًا للوقوف على تفاصيل الواقعة، ومعرفة أسباب نقل هذه الصواريخ والجهة التي تعود إليها.

ويركز التحقيق على تحديد طبيعة الصواريخ المضبوطة، وما إذا كانت صواريخ عسكرية أو من أنواع أخرى، إلى جانب التحقق من وجود تصاريح قانونية لنقل هذه الأسلحة، والكشف عن وجهتها النهائية.

ولم تتضح حتى الآن جميع الملابسات المرتبطة بالحادثة، كما لم يصدر إعلان رسمي يحدد الجهة المالكة للمضبوطات أو يكشف عن الغرض من نقلها.

في سياق متصل، نقلت وكالة شفق نيوز عن مصدر أمني أن المعتقلين الثلاثة من منتسبي الحشد الشعبي، وهي معلومة لم يصدر بشأنها تأكيد رسمي مستقل من هيئة الحشد الشعبي أو الحكومة العراقية حتى وقت إعداد التقرير.

ولم تعلن السلطات العراقية نتائج التحقيقات النهائية، أو ما إذا كانت هناك أطراف أخرى مرتبطة بعملية نقل الصواريخ.

وتكتسب الواقعة أهمية أمنية بالنظر إلى موقع ناحية اللطيفية جنوبي بغداد، ووقوعها على الطريق الرابط بين العاصمة ومحافظة بابل، ما يجعل ضبط الأسلحة والمواد العسكرية المنقولة عبر هذه المنطقة من الملفات التي تستدعي التدقيق والتحقق من قانونية عمليات النقل.

ومن المنتظر أن تسهم التحقيقات في تحديد مصدر الصواريخ ووجهتها، والكشف عن ملابسات حيازتها، وتحديد المسؤوليات القانونية للموقوفين وفق نتائج التحقيق والأدلة المتاحة.

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