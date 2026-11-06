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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيف يمكن إعادة تكرير زيت المحرك المستعمل وجعله قابلًا للاستخدام مرة أخرى؟

إعادة تكرير زيت المحركات
إعادة تكرير زيت المحركات

تعتمد عملية إعادة تكرير زيت المحركات المستعمل على حقيقة علمية أساسية، مفادها أن “الزيت الأساسي لا يتكسر ذريًا أو يفقد خصائصه الأصلية؛ بل يفقد صلاحيته نتيجة تعرضه للشوائب، الأتربة، الرواسب الكربونية، وقود الاحتراق، والماء المتكثف داخل المحرك”. 

وتسمح هذه الخاصية الفريدة باستعادة الزيت ومعالجته ليعود بنقاء يضاهي الزيت البكر الأصلي، حيث تشير التقديرات إلى إعادة تكرير ما يصل إلى 20% من الزيوت المستعملة لتتحول إلى زيوت محركات جديدة أو سوائل تشحيم معتمدة وفقًا لموقع jalopink المتخصص في السيارات.

المراحل الفنية لإعادة تكرير زيت المحركات

  • التحليل والاختبار الأولي: تخضع شحنات الزيت المجمعة من مراكز الخدمة لفحوصات معملية دقيقة للتأكد من خلوها من الملوثات الخطيرة وتحديد مواصفاتها قبل الدخول إلى خطوط التكرير.
  • معالجة نزع الماء: يسخن الزيت المستعمل في أوعية مغلقة لتبخير المياه الممزوجة به وتكثيفها لمعالجتها بيئيًا بشكل آمن قبل التخلص منها.
  • فصل المكونات الخفيفة والوقود: تُستخلص المواد الكيميائية الخفيفة ووقود السولار الممتزج بالزيت عبر أبراج تقطير متخصصة لتُستخدم لاحقًا كوقود للتسخين الصناعي داخل المصانع.
  • التقطير التفرغي: تعد المرحلة الأكثر أهمية؛ حيث يُسخن الزيت تحت ضغط مفرغ شديد لخفض درجة الغليان وتجنب احتراقه، ليتم تبخير الجزيئات النقية وتكثيفها بعيدًا عن الشوائب الثقيلة ومعادن التآكل، بينما تجمع البواقي لاستخدامها في تحسين وتعبيد الطرق.
  • المعالجة الهيدروجينية والتصفية النهائية: يمر الزيت المقطر بمرحلة معالجة هيدروجينية تحت حرارة وضغط مرتفعين لإزالة بقايا الكبريت والنتروجين وتصحيح اللون والرائحة، لإنتاج زيت أساسي متوافق مع معايير معهد النفط الأمريكي (API).

كفاءة الاستهلاك والمزايا البيئية المتقدمة

تتميز عملية إعادة تكرير زيت المحركات بكفاءة بيئية واقتصادية بالغة؛ إذ يستلزم إنتاج 2.5 كوارتر من الزيت الصالح للتشحيم جالونًا واحدًا فقط من الزيت المستعمل، في حين يتطلب إنتاج الكمية ذاتها تكرير 42 جالونًا من النفط الخام الطبيعي. 

إضافة إلى ذلك، تستهلك عملية إعادة التكرير نحو ثلث الطاقة المخصصة لتكرير النفط الخام البكر للوصول إلى نفس مستويات النقاء والجودة. 

وتتوج هذه الجهود بخلط الزيت الأساسي المعاد تكريره بحزمة مضافات كيميائية حديثة لتصنيع زيوت محركات جديدة تباع مجددًا في الأسواق بأعلى المواصفات القياسية.

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