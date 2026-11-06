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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نيسان تضاعف سرعة تصميم السيارات بالذكاء الاصطناعي

نيسان سكاي لاين
نيسان سكاي لاين
عزة عاطف

كشفت شركة «نيسان» اليابانية عن خطة استراتيجية مكثفة تستهدف خفض الدورة الزمنية اللازمة لتطوير وتصميم طرازاتها الجديدة بنسبة تزيد عن 40%، لتتراجع من 50 أو 55 شهرًا إلى 30 شهرًا فقط.

وتأتي هذه التغيرات الهيكلية بإشراف ماثيو ويفر (Matthew Weaver)، مدير التصميم العالمي الجديد للعلامة التجارية، بهدف مواكبة سرعة المنافسة العالمية ومواجهة التحديات التسويقية أمام شركات السيارات الصينية.

الاستعانة بالأدوات الرقمية ومحاكاة الإستراتيجيات الصينية

تعتمد الاستراتيجية الجديدة لـ «نيسان» على التوسع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التصميم والمحاكاة الرقمية المتقدمة عبر مختلف المراحل، بدءًا من وضع الأفكار الأولى ورسم التصاميم، وصولاً إلى إجراء الاختبارات الهندسية الافتراضية وتقليل الحاجة إلى النماذج الطينية الملموسة.

كما تستفيد الشركة من دراسة أساليب التطوير السريعة المتبعة لدى المصنعين في الصين – والذين يعتمدون دورات تطوير تصل إلى 18 شهرًا – من خلال تبسيط مراحل اتخاذ القرار، توحيد المنصات والمكونات الميكانيكية الثابتة بين الطرازات، وإلغاء التكرار في المقترحات التصميمية المتعددة.

خفض التكاليف وإنجاز طراز «سكاي لاين» المطور

تسعى الصانعة اليابانية لتطبيق هذه المنظومة السريعة على كافة الطرازات القادمة، معتمدة على النجاح الميداني الذي حققته في تطوير طراز «سكاي لاين» الجديد؛ حيث تمكنت الشركة من إنهاء خطوات تطويره خلال 26 شهرًا فقط مقارنة بالمدد السابقة.

وتمكن هذه الآلية المبتكرة شركة «نيسان» من التكيف السريع مع التحولات المستمرة في متطلبات المستهلكين، ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري على بحوث التطوير، مِمَّا يضمن تسريع طرح الطرازات الجديدة في الأسواق العالمية دون الخلل بمعايير الجودة.

تقنيات الذكاء الاصطناعي سيارات نيسان ماثيو ويفر نيسان سكاي لاين

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