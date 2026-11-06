قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق مداخل محافظة بيت لحم بالضفة وتقتحم برك سليمان السياحية

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أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مداخل مدينة بيت لحم وبلدة تقوع.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل مدينة بيت لحم بالكامل باستثناء المدخل الغربي لمدينة بيت جالا.

وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت أيضا كافة المداخل الرئيسية والفرعية لبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، منطقة برك سليمان السياحية، الواقعة بين بلدة الخضر وقرية ارطاس جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت برك سليمان وأغلقت الطريق الرئيس الواصل إلى أرطاس ومنعت تنقل المركبات في المنطقة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال والمستعمرين صعدوا في الفترة الأخيرة من اقتحامهم المتكرر لمنطقة برك سليمان، والاعتداء على المواطنين المتنزهين.