القهوة على الريق.. متى تتحول من مشروب صباحي مفضل إلى خطر على المعدة؟

أصبحت القهوة جزءًا أساسيًا من الروتين الصباحي لدى ملايين الأشخاص، إذ يحرص كثيرون على بدء يومهم بفنجان منها قبل تناول وجبة الإفطار، اعتقادًا بأنها تساعد على التركيز والنشاط وتحسين الحالة المزاجية؛ لكن طريقة تحضير القهوة ونوعها، إلى جانب توقيت تناولها، قد تلعب دورًا مهمًا في تحديد تأثيرها على صحة الجسم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون مشكلات الجهاز الهضمي والحموضة وارتجاع المريء.

القهوة التركية والقهوة سريعة التحضير

وبين القهوة التركية والقهوة سريعة التحضير، تبرز تساؤلات عديدة حول الاختلافات الغذائية بينهما، وأيهما يحتفظ بمكونات البن المفيدة بصورة أكبر، وما إذا كان تناول القهوة على معدة فارغة يمثل خطرًا على الصحة.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، مجموعة من التفاصيل المتعلقة بتأثير أنواع القهوة المختلفة على الجسم.

اختلافات بين القهوة التركية والقهوة سريعة التحضير

وأوضح الدكتور بهاء الدين ناجي أن هناك اختلافات بين القهوة التركية والقهوة سريعة التحضير من حيث طريقة التصنيع ومحتواهما من الكافيين ومضادات الأكسدة، مشيرًا إلى أن القهوة التركية المصنوعة من حبوب البن المطحونة بالطريقة التقليدية تحتفظ بنسبة أكبر من هذه المكونات مقارنة بالقهوة سريعة التحضير.

وأشار إلى أن القهوة سريعة التحضير تمر بمراحل تصنيع متعددة، وقد تحتوي بعض منتجاتها على إضافات أخرى، مثل الدهون والمبيضات والسكر، وهو ما يؤثر في طبيعة مكوناتها وقيمتها الغذائية، محذرًا من أن الدهون المضافة قد يكون لها تأثير على مستويات الكوليسترول في الدم، بحسب نوع المنتج ومكوناته.

وجود الكافيين ومضادات الأكسدة

ولفت استشاري التغذية العلاجية إلى أن القهوة التركية المغلية تحتفظ بمكوناتها المفيدة بصورة أكبر، موضحًا أن الرغوة التي تتكون على سطح الفنجان ليست ضارة كما يعتقد البعض، بل ترتبط بوجود الكافيين ومضادات الأكسدة الموجودة في القهوة.

وفيما يتعلق بالقهوة سريعة التحضير، نصح ناجي المستهلكين بضرورة اختيار المنتجات التابعة لعلامات تجارية معروفة وموثوقة، والابتعاد عن الأنواع مجهولة المصدر، مع الاهتمام بقراءة المكونات المدونة على العبوة، للتأكد من طبيعة المواد المستخدمة في التصنيع وتجنب الإضافات غير المرغوب فيها.

القهوة على الريق.. متى تصبح مشكلة صحية؟

وحذر ناجي من تناول القهوة على معدة فارغة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون مشكلات بالمعدة أو الحموضة أو ارتجاع المريء، موضحًا أن الكافيين قد يؤدي إلى زيادة الأعراض لدى بعض الحالات، ويجعل الشعور بالحموضة أو الارتجاع أكثر إزعاجًا.

ونصح أصحاب هذه المشكلات بتناول الطعام أولًا قبل شرب القهوة، أو إضافة اللبن إليها لتقليل تأثيرها المباشر على المعدة، مع مراعاة طبيعة الحالة الصحية ومدى استجابتها للقهوة.

وأكد أن الأشخاص الذين لا يعانون مشكلات بالجهاز الهضمي يمكنهم تناول القهوة في الصباح إذا كانوا معتادين على ذلك، إلا أنه شدد على أهمية الاهتمام بوجبة الإفطار وعدم جعل القهوة بديلًا عن الطعام، خاصة عند الشعور بأعراض مرتبطة بالمعدة.

الاعتماد على أدوية الحموضة

كما حذر من الاعتماد على أدوية الحموضة لمجرد التمكن من تناول القهوة على معدة فارغة، مؤكدًا أن التعامل الصحيح مع المشكلة يبدأ بتجنب العادات التي تؤدي إلى ظهور الأعراض، وليس تناول الأدوية بصورة تسمح بالاستمرار فيها.