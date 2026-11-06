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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى تعلن انتشار معدات الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية

شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى
شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى
علا محمد

أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى رفع حالة التأهب، وتفعيل خطة الطوارئ استعدادًا للتقلبات الجوية المتوقعة، وما قد يصاحبها من سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أن الشركة بدأت تنفيذ خطة انتشار ميداني تشمل توزيع معدات وسيارات الشفط على المحاور المرورية الرئيسية والميادين والأنفاق ومنازل ومطالع الكباري، مع تحديد نقاط تمركز ثابتة للمعدات بالمناطق التي تشهد تجمعات متكررة لمياه الأمطار، بما يتيح سرعة التدخل والتعامل مع أي طوارئ.

وأشار إلى تكثيف أعمال تطهير بالوعات الأمطار ومطابق وشبكات الصرف الصحي، ومراجعة كفاءة خطوط وشبكات التصريف، والتأكد من جاهزية المحطات إلى جانب مراجعة الحالة الفنية لمعدات الطوارئ.

وشدد رئيس الشركة على استمرار المتابعة الميدانية من خلال فرق التشغيل والصيانة، وتكثيف المرور على مواقع التمركز والمحاور الحيوية، مع متابعة تطورات الحالة الجوية والبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتوجيه المعدات وفقًا للموقف الفعلي لضمان سرعة الاستجابة.

شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى خطة الطوارئ سقوط أمطار لتقلبات الجوية تطورات الحالة الجوية

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