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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم اتحاد جدة يبدأ تنفيذ برنامج التأهيل..ماذا حدث لـ ريتشارد ريوس؟

ريتشارد ريوس
ريتشارد ريوس
علا محمد

كشفت تقارير أن النجم الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافى من إصابته التى تسببت في غيابه عن العميد خلال الفترة الماضية.

وقد تعرض ريوس، إلى إصابة التواء في الكاحل الأيسر خلال مشاركته في مواجهة فريقه أمام أبها، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وحسب ما ذكرته صحيفة" الرياضية" السعودية، بدأ دشن الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب وسطالاتحاد السعودي لكرة القدم، المرحلة الأولى من برنامجه العلاجي خارج المملكة العربية السعودية.

وتابعت أن ريوس، يلتزم باستخدام العكاز من أجل تسريع عملية التعافي، فيما يعود لاحقًا إلى جدة من أجل استكمال تأهيله في النادي.


ويستعد اتحاد جدة لمواجهة الخليج يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر الجاري بالجولة الثالثة عشر من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

النجم الكولومبي ريتشارد ريوس نادي اتحاد جدة السعودي التأهيلي للتعافى اتحاد جدة ل الخليج

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