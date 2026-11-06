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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع أعمال إزالة وفك شدة خشبية مسلحة مخالفة بالدور الثالث العلوي بطلخا

حملات ازاله
حملات ازاله
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال إزالة وفك شدة خشبية مسلحة مخالفة بالدور الثالث العلوي، إلى جانب إزالة حوائط زائدة عن الترخيص، بمنطقة البر والوفا بمدينة طلخا، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للتصدي الحاسم لكافة أشكال مخالفات البناء، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض سيادة القانون والحفاظ على الانضباط العمراني.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار المتابعة الميدانية والحملات اليومية لرصد مخالفات البناء والتعامل معها في مهدها، مشددًا على أن المحافظة لن تسمح باستكمال أي أعمال بناء مخالفة أو محاولة فرض الأمر الواقع، وأن أي مخالفة يتم رصدها ستواجه بإجراءات فورية وحاسمة، دون استثناء أو تهاون.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية، لضمان سرعة تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الحاسم مع المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعدم السماح بتكرار التعديات مرة أخرى.

وفي هذا السياق، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تابع ميدانيا  أشرف عبد الواحد رئيس مركز ومدينة طلخا، بحضور الأستاذ محمد حسن، والأستاذ محمد سمير، نائبي رئيس مركز ومدينة طلخا، تنفيذ أعمال فك وإزالة الشدة الخشبية المسلحة المخالفة بالدور الثالث العلوي، وإزالة الحوائط الزائدة المخالفة، بمنطقة البر والوفا بمدينة طلخا، وذلك قبل استكمال الأعمال المخالفة، في إطار التحرك الفوري للتعامل مع أي مخالفة بناء ومنع تفاقمها.

الدقهليه محافظة طلخا محافظ

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