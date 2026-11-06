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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية: تحصين 97 ألفًا و372 رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الضأن

قافلة بيطريه
قافلة بيطريه
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ أعمال الحملة القومية الثانية للعام الحالي للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي في الأبقار وجدري الضأن، والتي أسفرت عن تحصين 97 ألفًا و372 رأس ماشية خلال الأسبوع الثاني للحملة، مؤكدًا استمرار أعمالها بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، للوصول إلى المستهدف من الثروة الحيوانية.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الحملة تشمل جميع القرى والمراكز وأسواق الماشية، إلى جانب الكمائن الحدودية والتجمعات الريفية والعزب والكفور بمختلف أنحاء المحافظة، لضمان وصول فرق التحصين إلى المربين وتغطية أكبر نطاق ممكن من الثروة الحيوانية.

وأشاد  محافظ الدقهلية جهود مديرية الطب البيطري والأجهزة التنفيذية المشاركة في تنفيذ الحملة، وما تقدمه من دعم وتيسيرات لضمان نجاح أعمال التحصين، إلى جانب تكثيف جهود التوعية لمربي الماشية بأهمية التحصين الدوري والوقاية من الأمراض، حفاظًا على صحة الحيوانات وتنمية الثروة الحيوانية.

ووجه “ مرزوق ”رؤساء المراكز والمدن بالتعاون الكامل مع فرق التحصين، وتقديم جميع أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها، وتذليل أي معوقات قد تواجه أعمال الحملة، بما يضمن تحقيق مستهدفاتها والحفاظ على الثروة الحيوانية، ودعم منظومة الأمن الغذائي، وحماية صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد السباعي مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن إجمالي ما تم تحصينه بلغ 97 ألفًا و372 رأس ماشية وأغنام حتى الآن، مشيرًا إلى استمرار أعمال الحملة بجميع مراكز المحافظة لحين الانتهاء من تحصين المستهدف من إجمالي الثروة الحيوانية.

وأضاف أن الحملة تأتي في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الهادفة إلى حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، والحد من انتشارها، من خلال تكثيف أعمال التحصين والتوعية والإرشاد البيطري، بما يسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي المصري.

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