محافظ البحر الأحمر يرفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات الطقس

شهدت مدينة حلايب سقوط أمطار غزيرة وحدوث سيول بوادي الشلال عند مدخل المدينة، بالتزامن مع متابعة مستمرة من الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، لتطورات الحالة الجوية بمدن جنوب المحافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي تداعيات محتملة.

تحذيرات من استمرار فرص سقوط الأمطار

وأوضح تقرير معهد بحوث الموارد المائية احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، قد تصل إلى غزيرة على مناطق حلايب وشلاتين، ما يستدعي استمرار الاستعدادات لمواجهة مخاطر السيول.

وفي السياق ذاته، أفاد رئيس مدينة حلايب بسقوط أمطار غزيرة وحدوث سيول بوادي الشلال، عند مدخل المدينة، فيما تتابع الأجهزة التنفيذية تطورات الموقف ميدانيًا.

متابعة على مدار الساعة

من جانبه، أكد محمد رياض، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أن المركز يتابع الحالة الجوية على مدار الساعة، بالتنسيق مع رؤساء المدن والجهات المعنية، لرصد أي تطورات والتعامل الفوري مع الطوارئ.

المحافظة تحذر المواطنين

وتهيب محافظة البحر الأحمر بالمواطنين توخي الحذر والالتزام بإجراءات السلامة، مع الابتعاد عن مخرات السيول والأودية ومناطق تجمع المياه، وعدم المجازفة بعبور الطرق المتأثرة بالأمطار، حفاظًا على الأرواح وتجنبًا للمخاطر.