مدرسة الفريق يوسف عفيفي بالغردقة تتصدر الجمهورية في مبادرة «مدارس بلا تدخين»

حققت محافظة البحر الأحمر إنجازًا جديدًا في مجال التوعية الصحية داخل المؤسسات التعليمية، بعدما حصدت مدرسة الفريق يوسف عفيفي للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة الغردقة التعليمية، المركز الأول على مستوى الجمهورية في المرحلة الإعدادية ضمن مبادرة «مدارس بلا تدخين»، التي تُقام تحت شعار «قوتي في صحتي والإدمان مدمر».

وجاء هذا التميز تقديرًا لجهود المدرسة في المشاركة بالمبادرة التي تستهدف نشر الوعي بمخاطر التدخين والإدمان بين الطلاب، وتعزيز السلوكيات الصحية الإيجابية، وترسيخ ثقافة الحفاظ على الصحة والابتعاد عن العادات الضارة، بما يسهم في بناء جيل أكثر وعيًا وقدرة على حماية نفسه ومجتمعه.

وأعلن الدكتور أشرف العربي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، حصول المدرسة على المركز الجمهوري، مقدمًا التهنئة لإدارة المدرسة والطلاب المشاركين، ومشيدًا بالجهود التي أسهمت في تحقيق هذا التميز.

كما أعرب وكيل الوزارة عن تقديره للدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، لدعمه المتواصل لقطاع التعليم وحرصه على تشجيع المبادرات التي تسهم في تطوير البيئة التعليمية والارتقاء بالأنشطة التربوية والتوعوية.

ووجه الشكر إلى محمد مسلم، مدير عام الشؤون التنفيذية، وعلاء حسن، مدير إدارة الغردقة التعليمية، وفريق توجيه عام التربية الاجتماعية، إلى جانب إدارة المدرسة وهيئة التدريس، تقديرًا لتضافر جهودهم في الوصول إلى هذا الإنجاز.

ويعكس حصول مدرسة الفريق يوسف عفيفي على المركز الأول أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات التعليمية في مواجهة الظواهر السلبية بين النشء، من خلال تحويل التوعية الصحية إلى أنشطة وممارسات تربوية تستهدف حماية الطلاب وتعزيز وعيهم بمخاطر التدخين والإدمان.