الغردقة تتوسع في تدوير المخلفات العضوية.. تحويلها إلى بروتين وأسمدة طبيعية باستخدام «ذبابة الجندي الأسود»

تفقد اللواء أحمد جبر، رئيس مدينة الغردقة، المدفن الصحي بالمدينة ومجمع صوب تجفيف المخلفات العضوية وصوب تربية يرقات «ذبابة الجندي الأسود»، لمتابعة سير العمل ومستجدات منظومة تدوير المخلفات، في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتطوير منظومة الإدارة البيئية وتعزيز الاستفادة من المخلفات العضوية.

اشتراطات بيئية لمنع الانبعاثات الضارة

وشملت الجولة تفقد خلايا دفن المخلفات بالمدفن الصحي، حيث وجّه رئيس المدينة بضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية ومعايير التخلص الآمن من المخلفات، والتأكد من تنفيذ أعمال التغطية اليومية، بما يحد من الانبعاثات الضارة ويحافظ على البيئة والصحة العامة.

«ذبابة الجندي الأسود» لتحويل المخلفات إلى منتجات ذات قيمة

وتفقد رئيس المدينة صوب تجفيف المخلفات العضوية وتربية يرقات «ذبابة الجندي الأسود»، وهي تقنية تُستخدم في معالجة المخلفات العضوية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، تشمل البروتين عالي القيمة والأسمدة الطبيعية والمستخلصات.

واستمع جبر إلى شرح حول مراحل تجفيف المخلفات ودورة إنتاج اليرقات، وآليات عمل المنظومة المتكاملة للاستفادة من المخلفات بدلًا من التخلص منها بالكامل داخل المدفن الصحي.

تقليل المخلفات وإطالة عمر المدفن

وتستهدف المنظومة خفض كميات المخلفات العضوية التي تصل إلى المدفن الصحي، بما يسهم في إطالة عمره الافتراضي، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، من خلال تحويل المخلفات إلى موارد يمكن الاستفادة منها.

وتأتي الجولة ضمن المتابعة الميدانية لمشروعات إدارة المخلفات بمدينة الغردقة، ودعم الحلول الحديثة التي تسهم في الحد من الآثار البيئية وتحسين كفاءة التعامل مع المخلفات العضوية.