التصريح بدفن جثماني ضحيتي حادث طريق الغردقة–رأس غارب.. التحقيقات تكشف ملابسات التصادم

صرحت جهات التحقيق بمحافظة البحر الأحمر بدفن جثماني سائق أتوبيس وأحد الركاب، لقيا مصرعهما في حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب مع سيارة نقل ثقيل «تريلا» محملة بالرمال، وقع صباح أمس الجمعة بطريق الغردقة – رأس غارب، عند الكيلو 95، بعد منطقة جبل الزيت بنحو 10 كيلومترات في اتجاه رأس غارب.

مصرع شخصين وإصابة 30 راكبًا

كان الحادث قد أسفر عن مصرع سائق الأتوبيس وأحد الركاب، وإصابة 30 آخرين بإصابات متفرقة، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازم.

وكيل وزارة الصحة يتفقد المصابين

في سياق متصل، تفقد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مستشفى رأس غارب التخصصي، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، ومتابعة مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم.

تحليل مخدرات لسائق التريلا وفحص السيارتين

وطلبت جهات التحقيق إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على سائق النقل الثقيل، وأمرت بإجراء تحليل للكشف عن تعاطيه المواد المخدرة.

كما انتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، وفحص الأتوبيس وسيارة النقل الثقيل، وبيان حالتهما الفنية، والتحقق من وجود أعطال أو أسباب فنية قد تكون وراء وقوع التصادم.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال عدد من المصابين الذين سمحت حالتهم الصحية بذلك، للوقوف على تفاصيل الحادث وكيفية وقوعه، وتحديد المسؤوليات.

تحديد هوية الضحيتين

وتبين أن المتوفيين هما خالد محمد عبد العزيز، من محافظة الجيزة، وعلي فاروق المندوه، من محافظة البحر الأحمر، حيث أُودع الجثمانان مشرحة مستشفى رأس غارب التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، لحين صدور قرار التصريح بالدفن، الذي صدر لاحقًا.