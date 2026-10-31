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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر يساند مصابي حادث تصادم عدة سيارات بالطريق الأوسطي ويوفر الدعم لأسر الضحايا

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تلقت غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، بلاغا بشأن حادث تصادم  عدة سيارات عقب كارتة الطريق الأوسطي باتجاه الضبعة، أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتتوجه فرق الهلال الأحمر المصري إلى المستشفيات؛ لتقديم خدمات الدعم النفسي والمساندة اللازمة للمصابين وأسر الضحايا، إلى جانب تقديم أوجه الدعم الإسعافي والإنساني وفقا للاحتياجات الميدانية، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري.

ويتقدم الهلال الأحمر المصري وجميع العاملين والمتطوعين بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

غرفة العمليات المركزية كارتة الطريق سيارات تصادم عدة سيارات عقب كارتة الطريق الضبعة المستشفيات

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