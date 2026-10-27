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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر يشارك في التدريب العملي «مصر 12» للبحث والإنقاذ ببورسعيد لتعزيز الجاهزية للطوارئ

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شارك الهلال الأحمر المصري، في فعاليات التدريب العملي «مصر 12» للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد، بقيادة مركز البحث والإنقاذ، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية، في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، ورفع كفاءة التنسيق المشترك بين مختلف الجهات.

وجاءت مشاركة الهلال الأحمر المصري انطلاقًا من دوره كجهاز مساند لسلطات الدولة في أوقات السلم والأزمات، من خلال الدفع بعدد من متطوعي فرق الاستجابة أثناء الطوارئ، إلى جانب الأسطول الإغاثي وسيارات الدعم والإغاثة ومعدات وتجهيزات معسكرات الإيواء الميدانية، بما يعكس جاهزية الجمعية للمشاركة في جهود الاستجابة للحوادث الكبرى.

تنفيذ مهام إنسانية وإغاثية متعددة

وقامت الفرق خلال فعاليات التدريب بتنفيذ مهام إنسانية وإغاثية متعددة، شملت: تقديم الإسعافات الأولية، المساهمة في إخلاء المصابين بالتنسيق مع هيئة الإسعاف، وتقديم خدمات الدعم النفسي للمتضررين، إلى جانب تجهيز مخيم لتوفير الاحتياجات الأساسية للمتأثرين بالحادث الافتراضي.

كما دفع الهلال الأحمر المصري بفرق من المتطوعين إلى ميناء غرب بورسعيد، لتجهيز نقاط طبية والمشاركة في إخلاء المصابين من أسطح الوحدات البحرية المشاركة في التدريب، فضلًا عن تجهيز عدد من الخيام لتوفير أماكن إقامة مؤقتة ومناسبة للمتضررين، كما شهد التدريب تنفيذ محاكاة ضمن سيناريوهات عملية للبحث والإنقاذ، بقيادة مركز البحث والإنقاذ ومشاركة عدد من الجهات.

ويهدف التدريب إلى اختبار خطط الطوارئ وآليات التنسيق المشترك بين الجهات المشاركة، وقياس مستوى الجاهزية وسرعة الاستجابة في التعامل مع الحوادث الكبرى، بما يعزز قدرة منظومة الاستجابة الوطنية على حماية الأرواح والحد من آثار الأزمات والكوارث.

وتؤكد مشاركة الهلال الأحمر المصري ما يمتلكه من كوادر بشرية مؤهلة و متطوعين مدربين وإمكانات لوجستية وإغاثية، تعزز دوره كجهاز مساند لسلطات الدولة وشريك وطني فاعل في منظومة إدارة الأزمات والكوارث والطوارئ، بما يسهم في حماية الأرواح والحفاظ على سلامة المواطنين.

الهلال الأحمر فعاليات التدريب العملي بورسعيد عدد من الجهات المعنية الجاهزية الوطنية الطوارئ والأزمات

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