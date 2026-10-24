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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر: تقديم أكثر من 7,259 خدمة طبية لأهالي شمال سيناء خلال4 شهور

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أطلق الهلال الأحمر المصري قافلة طبية وخدمية بمحافظة شمال سيناء، على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026، لتقديم خدمات الكشف الطبي وصرف الأدوية والدعم النفسي والتوعية الصحية والتغذية والمياه والإصحاح، بمناطق: قبر عمير، الجورة، الشلاق بمدينة الشيخ زويد.

وتتضمن القافلة خدمات الكشف الطبي في 7 تخصصات، هي: العظام، الباطنة، الأنف والأذن، الرمد، الجلدية، الأطفال، والنساء والتوليد، إلى جانب صرف الأدوية بالمجان، وتقديم خدمات الدعم النفسي والتوعية الصحية والتغذية.

كما تشمل القافلة أنشطة المياه والإصحاح والنظافة الشخصية (WASH)، من خلال توزيع حقائب مستلزمات شخصية وتوعية الأهالي بطرق استخدامها بشكل صحيح، وأهمية الحفاظ على النظافة الشخصية، بما يسهم في تعزيز الممارسات الصحية والوقاية من الأمراض.

وفي ختام أيام القافلة، تفقد اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، القافلة الطبية بقرية الشلاق، واطلع على الخدمات المقدمة للأهالي، مثمنًا جهود الهلال الأحمر المصري في إيصال الخدمات الصحية إلى القرى والتجمعات النائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقدم الهلال الأحمر المصري لأهالي المحافظة، خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2026، أكثر من 7,259 خدمة طبية بمعدل 3 قوافل طبية شهريًا، تجوب قرى ومراكز المحافظة وشملت: بئر العبد، العريش، الشيخ زويد، رفح. 

وتأتي القوافل الطبية في إطار جهود الهلال الأحمر المصري لتوسيع نطاق الخدمات الطبية والإنسانية المقدمة للمجتمعات المحلية، والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية فى والقرى والنجوع والمناطق البعيدة والنائية، من خلال الجمع بين الرعاية الصحية والتوعية والدعم النفسي وتعزيز الممارسات الصحية السليمة.

الهلال الأحمر قافلة طبية شمال سيناء خدمات الكشف الطبي الأدوية الأدوية والدعم النفسي الشيخ زويد

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