التضامن تفحص الاعتداء على سيدة تعاني من إعاقة بالغربية ونقلها إلى دار رعاية

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة وفريق التدخل السريع بفحص المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام سيدة بالاعتداء بالضرب على شقيقتها التي تعاني من إعاقة.

وتوجه فريق التدخل السريع بمحافظة الغربية إلى العنوان المذكور في المنشور، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحالة لسيدة تُدعى «أ. ع. س»، تبلغ من العمر 49 عامًا، ولديها إعاقة ذهنية.

وجرى التنسيق الفوري مع النيابة العامة "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي"، حيث أمرت النيابة العامة الموقرة بإيداعها إحدى دور الرعاية.

وقامت الإدارة المركزية للأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير دار تناسب حالتها بمحافظة الإسكندرية، وكذلك العمل على إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة، وذلك بالتنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة لإدراج بيانات الحالة على منظومة الكشف الطبي وحجز الموعد اللازم.

وتم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية لصرف مساعدة عاجلة من مؤسسة التكافل، فضلاً عن التنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لتقديم دعم ومساعدة إضافية للحالة.

ويمكن التواصل مع فريق التدخل السريع عبر واتساب فريق التدخل السريع 01577786753، أو الخط الساخن 16439، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وخط «أبناء مصر» 19828.