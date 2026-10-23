علاج 1.23 مليون شخص.. التضامن تستعرض الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وكبار السن بمنتدى مصر 2026

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تضع الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أنه تم تقديم العديد من الخدمات لذوي الإعاقة، فقد تم إصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة (٢٠١٨)، وإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف (٢٠٢٠)، بالإضافة إلى إصدار 1.6 مليون بطاقة خدمات متكاملة.

قادرون باختلاف

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحاتها على هامش المشاركة بمنتدى مصر 2026 أن هناك عددا من الخدمات المقدمة من قِبل الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة تمثلت في رفع كفاءة مراكز التأهيل وبناء قدرات العاملين بها، ودعم مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الأطراف الصناعية ومساعدات الحركة عالية الجودة بأسعار مناسبة.

خدمات تأهيلية وعلاجية لـ 1.23 مليون شخص

كما قُدمت خدمات تأهيلية وعلاجية لـ 1.23 مليون شخص من ذوي الإعاقة عبر 596 هيئة،

وتم تعزيز إتاحة وسائل النقل العام، من خلال تيسير الوصول إلى 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالخطين الأول والثاني، وبلغ عدد المستفيدين والمقيمين بإقامة كاملة بدور رعاية الاشخاص ذوي الإعاقة عدد ( ٦٣٠٨ )، وتوفير 56,946 طرفاً صناعياً وأداة مساعدة.

رعاية كبار السن

كما تم المشاركة في إعداد وتنفيذ الكيان الخاص للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بالتنسيق مع جهات الاختصاص الانتهاء من ٦ مراكز (الاسماعلية و البحيرة والشرقية و أسيوط والأقصر وأسوان )وجاري العمل علي ٧ مراكز القليوبية وإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ والمنيا وسوهاج شمال سيناء.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة في مجال رعاية كبار السن، فتم اصدار قانون رعاية المسنين (٢٠٢٤)، وتفعيل صندوق المسنين، كما يبلغ عدد دور رعاية المسنين 201 دار في 22 محافظة بـ ٦٢٦٢ سريرا ويصل عدد النزلاء بالدور ٤٤٦٨ مسنًا ومسنة، كما تم إغلاق عدد ٣٨ دار لعدم التراخيص وسوء المعاملة وتم تسليم المستفيدين لذويهم أو نقلهم لدور مرخصة، وتم دعم دور رعاية المسنين، ونوادي المسنين، والمجمعات الخدمية، إلى جانب تحمّل تكلفة تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق وأتوبيسات هيئة النقل العام.

وفيما يتعلق بأطفال وكبار بلا مأوى في ٢٧ محافظة، فتم توفير إقامة لـ١٤٨٩ أطفال بلا مأوي، و٧٢٤ كبار بلا مأوي، كما تم إطلاق البرنامج القومي " أطفال بلا مأوي" ثم إعادة إطلاقه تحت مسمى " مبادرة حياة"،فقد تم إطلاق البرنامج القومي "أطفال بلا مأوى" في عام 2016 وكان قائما على عدد 110 كوادر مدربين، بالإضافة إلى عدد 17 وحدة متنقلة، ومن خلال فترة البرنامج وحتي عام 2023 تم دمج 5133 طفلا داخل الأسرة أو مؤسسات الرعاية.