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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تدين الهجوم على مطار الملك فهد بالسعودية وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة

مصر تدين الهجوم على مطار الملك فهد بالسعودية وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة
مصر تدين الهجوم على مطار الملك فهد بالسعودية وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة
أ ش أ

أعربت جمهورية مصر العربية اليوم الخميس ، عن إدانتها واستنكارها البالغين للهجوم الذي استهدف مطار الملك فهد بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مما أسفر عن حالتي وفاة بين المدنيين وعدد من الإصابات، في استمرار لانتهاك قواعد القانون الدولي واستهداف حركة الملاحة الجوية والمنشآت والأشخاص المدنيين بشكل عشوائي وغير مسؤول.

وشددت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج-على رفضها القاطع لتلك الممارسات التي من شأنها تأجيج الأزمة وزيادة التوتر وزعزعة الاستقرار بالمنطقة.

كما أكدت مصر مجدداً تضامنها الكامل ووقوفها بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها، باعتبار أمن المملكة جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري.

جمهورية مصر العربية هجوم الذي استهدف مطار الملك فهد بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية الشقيقة وفاة بين المدنيين استمرار لانتهاك قواعد القانون الدولي استهداف حركة الملاحة الجوية

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