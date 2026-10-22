قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير طاقة يستعرض مخرجات ورشة محاكاة أزمة الطاقة في منتدى مصر 2026
الرئيس السيسي يصل لحضور جلسة «مسيرة الطاقة المصرية» بمنتدى مصر
الطفلة تاليا: كنت عاوزة أغني أكتر أمام الرئيس السيسي في منتدى مصر
جامعة 6 أكتوبر تفتح باب التقديم لوظائف أكاديمية في الشبكات والأمن السيبراني
مفيش شخصية.. إبراهيم سعيد يفتح النار على عموتة واللاعبين.. الساعي ومرعي مش شبه الأهلي
ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل شهدت إقبالا سياحيا كبيرا اليوم
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر سيول: مكبرات الدعاية جاهزة وحصن عسكري على الحدود
الهلال الأحمر يرسل قافلة «زاد العزة» الـ 301 بحمولة تتجاوز 3.266 طنًا من المساعدات لأهالي غزة .. صور
وزيرة التضامن بمنتدى مصر 2026: دعم الأسر الأكثر احتياجاً لا يقتصر على تكافل وكرامة
محمود عصمت: الفقد الناتج عن سرقة الكهرباء أقل من 7% وتتناسب مع المعدلات العالمية
تلميذ يتعرض لنوبة بكاء وخوف بفصله بمدرسة بالإسكندرية.. ووالده: معلمته قهرته وعايزين حقه
الدفاع الروسية : استهداف مؤسسة أنتونوف لتصنيع الصواريخ والمسيرات الأوكرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن بمنتدى مصر 2026: دعم الأسر الأكثر احتياجاً لا يقتصر على تكافل وكرامة

منتدى مصر
منتدى مصر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تناولت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في منتدي مصر 2026 حزمة الخدمات التكاملية التي يقدمها برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" ، حيث هناك تكامل في خدمات المساعدات النقدية المباشرة والمكملة، ولا يقتصر دعم الأسر الأكثر احتياجاً على الدعم النقدي المشروط المقدم عبر برنامج "تكافل وكرامة" فحسب؛ بل كفل قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 حصول هذه الأسر على حزمة متكاملة من خدمات الحماية الاجتماعية.

بطاقة الخدمات المتكاملة

ومن أبرز الخدمات  الجمع بين الدعم النقدي والخدمات المكملة «Cash Plus»: لتخفيف الأعباء التي تتحملها الأسرة من خلال خدمات ومزايا، بحسب شروط الاستحقاق وإتاحة كل خدمة دعماً عينياً وخدمياً موازياً يرفع العبء عن كاهل الأسرة:"الدعم التمويني والخبز، الإعفاءات من المصروفات الدراسية كل أطفال الأسرة، تغطية المصروفات الجامعية، التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، محو الأمية، الألف يوم الأولى من حياة الطفل، التدريب والمشروعات والتمكين الاقتصادي، خدمات بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة".

تكافل وكرامة

أما في حالة عدم وجود تكافل وكرامة، فكانت  معدلات الفقر ستشهد زيادة، فضلا عن الضغط علي منظومة الدعم العيني، وزيادة معدلات التسرب من التعليم، وتدهور الحالة الصحية والغذائية للأم والطفل، وتراجع الشمول المالي (صرف البطاقات ميزة باسم السيدات الأغلبية العظمي وستبقي هذه الفئة خارج المنظومة المصرفية )، وتهميش الفئات غير القادرة علي العمل المسنين وذوي الإعاقة.

وزيرة التضامن منتدي مصر 2026 حزمة الخدمات التكاملية النقدي المشروط المساعدات النقدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

أرجع الدكة ومتتكلمش.. أضا يكشف كواليس حديث حاد بين عموتة ووائل جمعة

الاهلي

جلسة مصارحة مع اللاعبين.. مصدر بالأهلي يحسم الجدل حول مشادة وائل جمعة وعموتة

هجوم مطار الملك فهد الدولي

وفاة مقيم وإصابة 8 آخرين إثر اعتداء استهدف مطار الملك فهد بالسعودية

الاهلي

إحنا بتوع كورة مش بتوع بطيخ.. أحمد دويدار يُثير الجدل بعد تعادل الأهلي: «هنسمع الحدوتة»

الأهلي

الأهلي يستقر على استمرار عموتة وعقوبات منتظرة على اللاعبين واجتماع عاصف| خاص

الذهب

تجاوز الـ 51 ألفاً .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 22-10-2026

عموتة

طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة

التوبة من الزنا

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟ .. دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

ارشيفي

أبو القنابل .. الحرس الثوري يعلن عن سلاح جديد ردا على التهديدات الأمريكية

بنك "باركليز"

بنك «باركليز» يلغي 5000 وظيفة في إطار خطة لتعزيز الكفاءة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

"أوتشا": 15.9 مليون أفغاني يواجهون انعدام الأمن الغذائي

"أوتشا": 15.9 مليون أفغاني يواجهون انعدام الأمن الغذائي

بالصور

صرف مرتبات أكتوبر 2026 اليوم.. كم وصلت الرواتب بعد الزيادة؟

مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر

موعد آذان العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

مرسيدس AMG GT SUV الكهربائية.. ثلاثة محركات وقوة تصل إلى 1153 حصانا

مرسيدس AMG GT SUV الكهربائية
مرسيدس AMG GT SUV الكهربائية
مرسيدس AMG GT SUV الكهربائية

شعرك بيقع أكتر وقت الاستحمام؟ أخطاء تزيد المشكلة

شعرك بيقع أكتر وقت الاستحمام؟ أخطاء تزود المشكلة
شعرك بيقع أكتر وقت الاستحمام؟ أخطاء تزود المشكلة
شعرك بيقع أكتر وقت الاستحمام؟ أخطاء تزود المشكلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

المزيد