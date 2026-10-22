وزيرة التضامن بمنتدى مصر 2026: دعم الأسر الأكثر احتياجاً لا يقتصر على تكافل وكرامة

تناولت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في منتدي مصر 2026 حزمة الخدمات التكاملية التي يقدمها برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" ، حيث هناك تكامل في خدمات المساعدات النقدية المباشرة والمكملة، ولا يقتصر دعم الأسر الأكثر احتياجاً على الدعم النقدي المشروط المقدم عبر برنامج "تكافل وكرامة" فحسب؛ بل كفل قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 حصول هذه الأسر على حزمة متكاملة من خدمات الحماية الاجتماعية.

بطاقة الخدمات المتكاملة

ومن أبرز الخدمات الجمع بين الدعم النقدي والخدمات المكملة «Cash Plus»: لتخفيف الأعباء التي تتحملها الأسرة من خلال خدمات ومزايا، بحسب شروط الاستحقاق وإتاحة كل خدمة دعماً عينياً وخدمياً موازياً يرفع العبء عن كاهل الأسرة:"الدعم التمويني والخبز، الإعفاءات من المصروفات الدراسية كل أطفال الأسرة، تغطية المصروفات الجامعية، التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، محو الأمية، الألف يوم الأولى من حياة الطفل، التدريب والمشروعات والتمكين الاقتصادي، خدمات بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة".

تكافل وكرامة

أما في حالة عدم وجود تكافل وكرامة، فكانت معدلات الفقر ستشهد زيادة، فضلا عن الضغط علي منظومة الدعم العيني، وزيادة معدلات التسرب من التعليم، وتدهور الحالة الصحية والغذائية للأم والطفل، وتراجع الشمول المالي (صرف البطاقات ميزة باسم السيدات الأغلبية العظمي وستبقي هذه الفئة خارج المنظومة المصرفية )، وتهميش الفئات غير القادرة علي العمل المسنين وذوي الإعاقة.