وزيرة التضامن: صندوق دعم المشروعات الأهلية يعمل في إطار شراكة واعية مع مؤسسات العمل الأهلي

قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إن منظومة العمل الأهلي شهدت إصدار قانون تنظيم العمل الأهلي (٢٠١٩).

وأُنشئت الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تنفيذًا للقانون رقم 149 لسنة 2019، ليتم تنظيم عمل نحو 36 ألف جمعية .

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» بمنتدى مصر أن إجمالي التمويل السنوي ارتفع إلى 12.714 مليار جنيه عام 2026 ليبلغ إجمالي التمويل التراكمي خلال 12 عامًا أكثر من 52.5 مليار جنيه.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن صندوق دعم المشروعات الأهلية يعمل في إطار شراكة واعية مع مؤسسات العمل الأهلي وتم دعم مشروعات منح بقيمة 4.9 مليار جنيه لتمويل 20,188 مشروعًا، إلى جانب تقديم المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي مساعدات مالية وعينية بقيمة 225 مليون جنيه لأكثر من 91 ألف مستفيد.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة لديها العديد من المنصات الرقمية المهمة التي تسهم في تيسير العمل، منها منصة التسجيل الرقمي للمشروعات «تمكين»، ومنصة " أهل الخير" للإطعام والخدمات الغذائية، ومنصة "فرحة مصر لتيسير الزواج"، ومنصة " بكرة المدرسة"، ومنصة الحضانات، ومنصة مقدمي الرعاية، ومنصة التمويلات والمنح، ومنصة الحضانات، ومنصة سكن كريم.