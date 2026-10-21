وزيرة التضامن: منصة "أهل الخير" ركيزة محورية في إدارة منظومة الإطعام وحوكمتها

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على تعزيز الحماية الغذائية، فقد تم إطلاق منصة «أهل الخير» في يناير 2025، لتكون ركيزة محورية في إدارة منظومة الإطعام وحوكمتها، وتنظيم التدخلات الغذائية ومتابعة جودتها، وهناك أكثر من 1,574 شريكًا من المجتمع الأهلي،تتضمن أكثر من 2001 نقاط التدخلات الغذائية ضمن منظومة «أهل الخير»، بالإضافة إلى أكثر من 20 نقطة ثابتة ومتنقلة تابعة لـ«المحروسة»، وبمشاركة نحو 300 ألف متطوع على مستوى الجمهورية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» بمنتدى مصر 2026 أن إجمالي الوجبات التي قدمتها المبادرة منذ يناير 2025 وحتى الآن بلغت 313,585,547 تدخلا غذائياً، كما وفرت المبادرة نحو 70 ألف فرصة عمل خلال شهر رمضان لعام 2026.