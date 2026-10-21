وزيرة التضامن: 8.3 مليون أسرة استفادت من "تكافل وكرامة"

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج "تكافل وكرامة" يتميز بديناميكية القبول والتخارج، فمنذ انطلاق البرنامج عام 2015 يشهد ديناميكية شهرية في قبول وتخارج الأسر، وطول الوقت نعمل علي تحسين معرفتنا والعلم بمتغيرات أحوال الأسر فهناك شق تكنولوجي ومعلوماتي (ربط قواعد البيانات) وشق بشري (لجان ميدانية).

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» بمنتدى مصر 2026، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ولفيف من الخبراء والمتخصصين.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أدوات الاستهداف والحوكمة تتمثل في التحقق الميداني من الاستحقاق عبر 300 لجنة فحص و1,000 موظف و320 إدارة اجتماعية على مستوى الجمهورية، وهناك ١٥ ألف رائدة اجتماعية ينفّذن ١٠٠ زيارة شهرية، ومن ثم يتم تنفيذ ما يقرب من ١،٥ مليون زيارة منزلية شهريا ، فضلا عن ٢٠٠٠ لجنة للمساءلة المجتمعية تضم 25 ألفعضو وعضوة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن البرنامج بدأ بـ١،٧ مليون أسرة عام ٢٠١٥، واليوم وصل الي ٤،٧ مليون أسرة مستفيدة حاليا، وبلغت التغطية التراكمية ٨،٣ مليون أسرة على مدار عمر البرنامج، وتخارج ما يزيد على ٢،٢ مليون أسرة مستفيداً لتحسن حالتهم الاجتماعية، ولا توجد أسر على قوائم انتظار البرنامج في الوقت الحالي.